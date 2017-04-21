Стиль Кейт Миддлтон: от джинсов с кедами до костюма от Armani

В любом наряде невероятно хороша, что ни надень! Это точно про нее - про герцогиню Кембриджскую. Строгий королевский дресс-код бесконечных мероприятий, конечно, вынуждает Кейт Миддлтон отдавать предпочтение классическими платьями, костюмам и шпилькам, но изредка она все же находит возможность показаться на публике в джинсах и спортивной обуви, которые, ей, между прочим, очень даже к лицу. Да ей, кажется, все к лицу...

На днях Кейт Миддлтон приветствовала участников грядущего марафона Virgin Money London Marathon. Встреча была неофициальной, поэтому

герцогиня с удовольствием предпочла строгим нарядам, в которых она обычно появляется на публике, повседневную и удобную одежду и обувь.

Кейт облачилась в свитшот в горизонтальную полоску, темные джинсы-скинни и белые кеды.

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То ли герцогине Кембриджской наконец удалось справиться с психологическими проблемами, связанными с поведением ее супруга - принца Уильяма, то ли в практичной одежде она просто расслабилась и чувствовала себя как никогда легко и свободно - но

факт остается фактом: выглядела Кейт в тот день невероятно свежо, молодо и просто сияла от счастья!

Смотрите сами!







































Aizvērt Кейт Миддлтон в повседневной одежде AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix







На следующий день 35-летняя герцогиня Кембриджская появилась на открытии новой государственной школы The Global Academy в Лондоне в очередном элегантном образе.

Для ответственного мероприятия Кейт выбрала красный костюм от Armani – элегантный комплект из юбки и пиджака на змейке.

По данным британских СМИ, этот наряд обошелся Кейт в 850 долларов. Образ герцогини дополнили туфли-лодочки нюдового цвета и клатч в тон. И вновь смотрите - как же хороша!

























Aizvērt Кейт Миддлтон в красном костюме от Armani AFP/AP/Reuters AFP/AP/Reuters AFP/AP/Reuters AFP/AP/Reuters AFP/AP/Reuters AFP/AP/Reuters AFP/AP/Reuters AFP/AP/Reuters AFP/AP/Reuters AFP/AP/Reuters AFP/AP/Reuters ap ap























































Aizvērt Кейт Миддлтон на премьере бродвейского мюзикла AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

















































Aizvērt Кейт Миддлтон посетила Национальную портретную галерею в Лондоне AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix















































































Aizvērt Визит Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Париж AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR





































Aizvērt Кейт Миддлтон поиграла в бильярд и встретилась с детьми AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA

































Aizvērt Принц Уильям и Кейт Миддлтон на церемонии вручения кинопремий Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA







































Aizvērt Визит Кейт Миддлтон в Норфолк AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA







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