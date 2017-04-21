Стиль Кейт Миддлтон: от джинсов с кедами до костюма от Armani

Кейт Миддлтон
 

Кейт Миддлтон. Фото: REUTERS/Scanpix

В любом наряде невероятно хороша, что ни надень! Это точно про нее - про герцогиню Кембриджскую. Строгий королевский дресс-код бесконечных мероприятий, конечно, вынуждает Кейт Миддлтон отдавать предпочтение классическими платьями, костюмам и шпилькам, но изредка она все же находит возможность показаться на публике в джинсах и спортивной обуви, которые, ей, между прочим, очень даже к лицу. Да ей, кажется, все к лицу...

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На днях Кейт Миддлтон приветствовала участников грядущего марафона Virgin Money London Marathon. Встреча была неофициальной, поэтому

герцогиня с удовольствием предпочла строгим нарядам, в которых она обычно появляется на публике, повседневную и удобную одежду и обувь.

Кейт облачилась в свитшот в горизонтальную полоску, темные джинсы-скинни и белые кеды.

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То ли герцогине Кембриджской наконец удалось справиться с психологическими проблемами, связанными с поведением ее супруга - принца Уильяма, то ли в практичной одежде она просто расслабилась и чувствовала себя как никогда легко и свободно - но

факт остается фактом: выглядела Кейт в тот день невероятно свежо, молодо и просто сияла от счастья!

Смотрите сами!

Кейт Миддлтон в повседневной одежде

Фото: Кейт Миддлтон в повседневной одежде0

На следующий день 35-летняя герцогиня Кембриджская появилась на открытии новой государственной школы The Global Academy в Лондоне в очередном элегантном образе.

Для ответственного мероприятия Кейт выбрала красный костюм от Armani – элегантный комплект из юбки и пиджака на змейке.

По данным британских СМИ, этот наряд обошелся Кейт в 850 долларов. Образ герцогини дополнили туфли-лодочки нюдового цвета и клатч в тон. И вновь смотрите - как же хороша!

Кейт Миддлтон в красном костюме от Armani

Фото: Кейт Миддлтон в красном костюме от Armani0

Кейт Миддлтон на премьере бродвейского мюзикла

Фото: Кейт Миддлтон на премьере бродвейского мюзикла0

Кейт Миддлтон посетила Национальную портретную галерею в Лондоне

Фото: Кейт Миддлтон посетила Национальную портретную галерею в Лондоне0

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон на церемонии вручения кинопремий

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Визит Кейт Миддлтон в Норфолк

Фото: Визит Кейт Миддлтон в Норфолк0

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