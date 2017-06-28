Лена Ленина о модных тенденциях цвета в летнем маникюре 2017

Королева высоких причесок и владелица сети франшиз студий маникюра Лены Лениной, является признанной законодательницей мод. Мы поинтересовались у главного редактора WomanHit Лениной, какие цвета в маникюре будут в моде этим летом и она, как прекрасный предприниматель, сделала нам подробный анализ модных тенденций.

Лена Ленина: «Цвет маникюра летом 2017 лучше выбирать яркий и сочный. Например, огненно-красный, алый или розовый цвета яркой фуксии. Такие цвета маникюра будут отлично смотреться в отпуске на фоне моря.

И если раньше ярко-красный цвет был рекомендован дизайнерами лишь к вечерним нарядам, то в нынешнем сезоне его советуют и для дневного применения.

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

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Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

На втором месте в рейтинге модных цветов жаркого сезона 2017 - нейтральные оттенки. Это самый беспроигрышный вариант маникюра, который подходит абсолютно ко всему: для вечернего образа, для офисного дресс-кода или для прогулки днем. Например, оттенок Pale Dogwood или бледный кизил, который похож на молочно-розовый тон.

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

Нежные персиковые и все оттенки коралловых также популярны этим летом. А самым актуальным будет сочетание кораллового с покрытием цвета морского прибоя.

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

На четвертом месте - черно-белые сочетания во всех вариациях: узоры, геометрические линии, кружево.

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

Для летнего сезона остается модным, конечно же, лимонно-желтый оттенок покрытия для ногтей во всех его вариациях. Например, желтый горошек на светло-бежевом фоне или френч в солнечном исполнении, когда классическая линия улыбки выполнена желтым цветом.

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

Нежный светло-розовый остается в моде в этом сезоне, однако, лишь в розово-карамельной и клубнично-сливочной вариации. Особенно такой цвет подходит для nail-arta.

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

Еще один популярный летом оттенок маникюра - Island Paradise, который похож по цвету на волны в прозрачных водах океана, светло-голубые и искрящиеся.

Лучше всего такой маникюр будет смотреться на загорелой коже.

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

В моде остаются и металлические лаки, которые невероятно блестят на солнце или при свете вечерних огней.

Цвет металлика может быть самым разнообразным, но лучше всего смотрятся серебряные и золотые глянцевые оттенки.

Их, кстати, очень модно сочетать с матовыми цветами, но при условии, что глянцевая часть ногтя будет преобладать над матовой.

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

Для тех, кто не может определиться между несколькими оттенками лака, этим летом подойдет термолак, который меняет свой цвет при попадании на него солнечных лучей.

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

Для тех, кто любит однотонный маникюр, лучше отдавать предпочтение матовым покрытиям пастельных оттенков.

Главный тренд - матовый маникюр мятных и лавандовых цветов. Лаки-галогены - один из ярчайших трендов лета 2017.

Особенно подходят для любителей ночной жизни и вечерних прогулок. Такие лаки светятся в темноте неоновым цветом за счет того, что в их составе есть материалы, которые под воздействием ультрафиолетовых лучей начинают светиться. И чем более ядовитый цвет - тем лучше.

Все нюдовые оттенки актуальны при условии непрозрачности, теплоты цвета, насыщенности и яркого глянца.

А вот полупрозрачные телесные оттенки лучше оставить для ногтевого дизайна или для следующего сезона».

И еще один полезный совет: если вы не летите летом в Монако щегольнуть одной из вышеперечисленных остромодных маникюрных тенденций, то чтобы не испортить маникюр летом в саду и на огороде, надевайте перчатки или не занимайтесь сами земляными работами.

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