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Уличный стиль Кейт Мосс: сдержанность со всплесками секси

Русский TVNET
Фото: Vida Press

Одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов Кейт Мосс еще не так давно потрясала общественность своими неадекватными выходками в состоянии алкогольного опьянения и, мягко говоря, не самым лучшим внешним видом. Но, похоже, красавица взялась за ум.

Судя по свежим фото, британская супермодель в свои 43 года выглядит весьма изящно и ухоженно. И что немаловажно -

снимки эти сделаны не на публичном мероприятии, когда над образом звезды работает целая команда - дизайнеры, стилисты, косметологи, визажисты,

- ее просто подловили на улице. Ну есть там парочка слегка пикантных снимков, а в основном - все очень сдержанно и элегантно.

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