Пластический хирург назвал самую модную сейчас форму лица

После многочисленных исследований группе лондонских экспертов удалось определить наиболее желаемую для представительниц прекрасного пола форму лица.

Джулиан Де Силва, руководитель лондонского Центра профессиональной косметологии и пластической хирургии, определил, о какой форме лица чаще всего мечтают женщины и мужчины. Для этого он проанализировал запросы 1000 пациентов бьюти-клиник.

Оказывается, ромбовидная форма лица, как у Меган Фокс, — самая популярная среди представительниц слабого пола, а квадратная, как у Дэвида Бекхэма и Давида Ганди, — среди сильного.

Вторая по популярности форма лица — овал. Здесь лучшим примером служит Рианна, у которой лоб чуть шире нижней челюсти, выражены скулы, а лицо мягко сужается к подбородку.

Третье место заняла сердцеобразная форма, как у Скарлетт Йоханссон и Риз Уизерспун. У актрис широкий лоб и довольно узкий подбородок.

На четвертом месте по популярности оказалась квадратная форма лица, как у Анджелины Джоли и Киры Найтли. Она характеризуется массивной челюстью и широким подбородком.

Продолговатое лицо, как у Жизель Бундхен и Виктории Бекхэм, занимает пятую строчку в рейтинге.

На шестом месте — круглая форма, как у герцогини Кембриджской и Кейт Мосс.

На последнем по популярности месте оказалась трапецевидная форма лица, обладательницей которой является Келли Осборн. Она характеризуется тем, что подбородок гораздо шире и массивнее, чем лоб.