Почему Кейт Миддлтон никогда не пользуется красным лаком для ногтей

К внешности 35-летней Кейт Миддлтон приковано всеобщее внимание. Фанаты королевской семьи обсуждают не только наряды герцогини, но и такие детали, как ее маникюр. Многие заметили, что Кейт никогда не красит ногти яркими лаками, предпочитая нюдовые оттенки. Журналистам Marie Claire наконец-то удалось узнать, почему.

Многие поклонники Кейт Миддлтон интересовались, почему она никогда не делает яркий маникюр. Оказывается, по королевскому дресс-коду, супруга принца Уильяма не имеет права покрывать ногти насыщенными оттенками лаков.

Герцогиня Кембриджская предпочитает смешивать сразу два нейтральных полупрозрачных лака. Ее любимое сочетание — нежно-розовый 28 Rose Lounge, Bourjois, и нюдовый 423 Allure, Essie.

Представители бренда Essie в интервью журналу ES Magazine сказали: «Мы невероятно гордимся тем, что Елизавета II и Кейт Миддлтон являются поклонницами нашей продукции на протяжении многих лет».

Парикмахер королевы еще в 1989 году написала письмо Эсси Вайнгартен, основательнице Essie, и попросила создать лак «цвета пуантов».

С тех пор этому бледно-розовому оттенку монаршая не изменяет уже много лет.

Герцогиня Кембриджская Кейт демонстрирует новую прическу: