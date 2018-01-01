Девушка из Латвии стала первой участницей международного конкурса красоты «Улыбка Вселенной 2018»

Месяц назад по всему миру стартовали кастинги на второй сезон уже популярного международного конкурса красоты «Улыбка Вселенной 2018» (Smile of Universe).

Сегодня оргкомитет определил участницу конкурса из Латвии. Ею стала 22-летняя Диана Яковлева из Риги.

Анкета участницы здесь >>>

Напомним, что отбор анкет продлится до середины ноября, поэтому у других девушек из Латвии есть еще шанс попасть в число участниц конкурса.

Анкету можно заполнить на сайте конкурса >>>

Финал конкурса «Улыбка Вселенной 2018» пройдет в марте 2018 года в России, в «Сочи Казино и Курорт».

Победительница получит сертификат на 10 тысяч долларов, подарки от спонсоров и возможность участия в международных проектах.

Основная миссия проекта — укрепление дружбы между разными народами нашей планеты. Конкурс проводится с целью пропаганды моды на улыбку, доброту и бережное отношения к окружающим нас людям.