Узнайте, какими духами пользовались в царской семье Романовых и не только

18 ноября в юрмальском отеле TB Palace (Майори, ул. Пилсоню, 8) пройдет интерактивная выставка «Запахи жизни. Чудеса парфюмерии», на которой будут представлены уникальные ароматы, в том числе духи представительниц царской семьи Романовых, воссозданные по сохранившимся в архивах химическим формулам.

Создатель выставки и ее необычных экспонатов - известный белорусский парфюмер Влад Рекунов.

Влад является автором персональных ароматов для президентов стран и многочисленных представителей шоу-бизнеса, в числе которых президент России Владимир Путин, французская певица Мирей Матье,

певцы и композиторы Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Филипп Киркоров, Тимати и другие, а также автором первого в мире аромасимвола для государства – аромата Pa Vetra для республики Беларусь.

Выставка «Запахи жизни. Чудеса парфюмерии» познакомит гостей с этими и другими уникальными духами, а жемчужиной коллекции станут 5 царских ароматов представительниц последней семьи династии Романовых, воссозданные в аутентичном виде.

Каждый аромат, представленный в экспозиции, сопровождается визуальным образом, что превращает выставку в интерактивную игру: увидеть, распознать и почувствовать.

Выставка пройдет в рамках парфюмерного мастер-класса Влада Рекунова, «Ароматы и секреты обольщения», который состоится 18 ноября с 12.00 до 16.30 в отеле TB Palace (Майори, ул. Пилсоню, 8).

Организаторами мероприятий является компания MVK city Pro совместно с Парфюмерной мастерской Влада Рекунова.

По вопросам посещения выставки и мастер-класса обращаться: +371 26761846, mvkcitypro@gmail.com