Платье дня: беременная Кейт Миддлтон в ослепительном вечернем наряде

На днях в лондонском театре «Палладиум» прошел благотворительный вечер, целью которого является сбор средств в помощь артистам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Почетными гостями ежегодного театрализованного шоу Royal Variety Performance стали герцог и герцогиня Кембриджские.

Находящаяся на четвертом месяце беременности Кейт Миддлтон появилась на мероприятии в длинном нежно-голубом платье от Jenny Packham, расшитом блестками. А дополнила свой ослепительный вечерний наряд герцогиня элегантными серебристыми туфлями на высоком каблуке Oscar de la Renta и клатчем Casa Crystal Clutch. Невероятная красота!

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