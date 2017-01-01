Победительницей «Мисс Вселенная 2017» стала красавица из ЮАР

26 ноября в Лас-Вегасе состоялся финал 66-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная 2017». Очаровать жюри, публику и Интернет-пользователей своей красотой и талантами удалось знойной южноафриканке Деми-Ли Нель-Питерс — именно ей и досталась сверкающая корона победительницы.

В США подвели итоги ежегодного конкурса «Мисс Вселенная 2017».

С блеском пройти все этапы битвы и обойти 91 конкурентку смогла 22-летняя представительница Южной Африки Деми-Ли Нель-Питерс.

Корону победительницы девушка приняла из рук «Мисс Вселенной 2016», француженки Ирис Миттенар. «Добро пожаловать в сестринство», — поздравили южноафриканку организаторы конкурса на официальной странице в Twitter.

Известно, что недавно Деми-Ли Нель-Питерс окончила университет по специальности «менеджмент». Кроме того,

девушка является моделью и участвует в программе под названием Unbreakable, которая занимается обучением женщин техникам самозащиты.

В числе хобби обладательницы титула «Мисс Вселенная 2017» — прогулки с любимыми питомцами — двумя йоркширскими терьерами и чтение книг.

Жюри признало лучшим дефиле девушки в бикини:

FOTO: AP/ScanPix

В тройку победительниц также вошли представительницы Колумбмии (Лаура Гонзалес) и Ямайки (Давине Беннетт) — им достались титулы 1-й и 2-й вице-мисс, соответственно.

Смотрите фото в нашей галерее!