Девушка с синдромом Дауна впервые выиграла конкурс красоты в США

Отмечается, что

Холмгрен не первый раз участвует в конкурсе красоты, однако до этого она выступала в состязаниях, организованных только для девушек с ограниченными возможностями.

Судьи объяснили, что присудили девушке победу за ее улыбку и танец — Микайла занимается танцами с шести лет.

Исполнительный директор конкурса Дениз Уоллис осталась довольна решением судей.

«Любой, кто проведет с ней хотя бы пять минут, поймет, что она может представлять сообщество людей, которых надо вовлекать в подобные конкурсы»,

— сказала она.

I seriously could be an advertisement for @hairgodandrew #pageanthair #downsyndromebeauty #teammikayla #icouldgetusedtothislife A post shared by Mikayla Holmgren (@mikholmgren_inspiring_others) on Nov 27, 2017 at 8:10pm PST

A big thank you to @wowfactorsports for the beautiful flowers. #iamblessed #stillpinchingmyself #sothankfulforyou A post shared by Mikayla Holmgren (@mikholmgren_inspiring_others) on Nov 27, 2017 at 7:35pm PST

Great friends supporting me. Thank you so much for coming tonight. @ava.karlstad @elise_karlstad_ @mod_grace ❤️❤️❤️ A post shared by Mikayla Holmgren (@mikholmgren_inspiring_others) on Nov 25, 2017 at 10:28pm PST

Prepping this morning for my big day!! Thank you Brenda and Andrew!! @brenda.torre @hairgodandrew #pageantmakeup #dreamingbigwithoutlimits #downsyndromebeauty A post shared by Mikayla Holmgren (@mikholmgren_inspiring_others) on Nov 25, 2017 at 11:51am PST

Getting ready for rehearsal for my friend Morgan’s wedding. #weddingrehearsal #excitedformorgan #nickandmorgan #usheretteduties A post shared by Mikayla Holmgren (@mikholmgren_inspiring_others) on Sep 21, 2017 at 3:02pm PDT

Напомним, накануне, 27 ноября, было объявлено имя победительницы конкурса«Мисс Вселенная 2017» - ею стала представительница ЮАР 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс.

Девушка планирует бороться с эпидемией СПИДа в своей стране и открыть курсы самообороны для женщин, над программой которых она уже работала.

Кроме того, Нель-Питерс намерена добиваться равных зарплат для мужчин и женщин.