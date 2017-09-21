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Девушка с синдромом Дауна впервые выиграла конкурс красоты в США

Русский TVNET/lenta.ru
Фото: instagram.com/mikholmgren_inspiring_others

Участница с синдромом Дауна впервые стала победительницей конкурса красоты в США. 22-летняя американка Микайла Холмгрен завоевала титул «Мисс Миннесота», сообщает Metro.

Отмечается, что

Холмгрен не первый раз участвует в конкурсе красоты, однако до этого она выступала в состязаниях, организованных только для девушек с ограниченными возможностями.

Судьи объяснили, что присудили девушке победу за ее улыбку и танец — Микайла занимается танцами с шести лет.

Исполнительный директор конкурса Дениз Уоллис осталась довольна решением судей.

«Любой, кто проведет с ней хотя бы пять минут, поймет, что она может представлять сообщество людей, которых надо вовлекать в подобные конкурсы»,

— сказала она.

I seriously could be an advertisement for @hairgodandrew #pageanthair #downsyndromebeauty #teammikayla #icouldgetusedtothislife

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A big thank you to @wowfactorsports for the beautiful flowers. #iamblessed #stillpinchingmyself #sothankfulforyou

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Great friends supporting me. Thank you so much for coming tonight. @ava.karlstad @elise_karlstad_ @mod_grace ❤️❤️❤️

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Getting ready for rehearsal for my friend Morgan’s wedding. #weddingrehearsal #excitedformorgan #nickandmorgan #usheretteduties

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Напомним, накануне, 27 ноября, было объявлено имя победительницы конкурса«Мисс Вселенная 2017» - ею стала представительница ЮАР 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс.

Девушка планирует бороться с эпидемией СПИДа в своей стране и открыть курсы самообороны для женщин, над программой которых она уже работала.

Кроме того, Нель-Питерс намерена добиваться равных зарплат для мужчин и женщин.

Конкурс
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