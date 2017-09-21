Девушка с синдромом Дауна впервые выиграла конкурс красоты в США

Участница с синдромом Дауна впервые стала победительницей конкурса красоты в США. 22-летняя американка Микайла Холмгрен завоевала титул «Мисс Миннесота», сообщает Metro.
Отмечается, что
Холмгрен не первый раз участвует в конкурсе красоты, однако до этого она выступала в состязаниях, организованных только для девушек с ограниченными возможностями.
Судьи объяснили, что присудили девушке победу за ее улыбку и танец — Микайла занимается танцами с шести лет.
Исполнительный директор конкурса Дениз Уоллис осталась довольна решением судей.
«Любой, кто проведет с ней хотя бы пять минут, поймет, что она может представлять сообщество людей, которых надо вовлекать в подобные конкурсы»,
— сказала она.
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Напомним, накануне, 27 ноября, было объявлено имя победительницы конкурса«Мисс Вселенная 2017» - ею стала представительница ЮАР 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс.
Девушка планирует бороться с эпидемией СПИДа в своей стране и открыть курсы самообороны для женщин, над программой которых она уже работала.
Кроме того, Нель-Питерс намерена добиваться равных зарплат для мужчин и женщин.