Историк моды Александр Васильев назвал лучший наряд для Нового года

Известный российский историк моды и художник по костюмам Александр Васильев дал советы по выбору наряда для встречи Нового года. Рекомендации приводит издание «Аргументы недели».

По словам эксперта, лучшим вариантом для женщин будет золотое или серебряное платье с блестками, бисером, стеклярусом, стразами, камнями или металлизированным покрытием. Также Васильев посоветовал использовать кружевную отделку. Длина платья может варьироваться: с подолом в пол лучше подойдет для торжественного ужина; средней длины — для похода в клуб или на дискотеку.

Самым актуальным цветом сезона Васильев назвал красный, хотя отметил, что одежда этого цвета не подойдет светлокожим блондинкам. Он рекомендовал выбирать красный брюнеткам, шатенкам и рыжеволосым женщинам.

Также он категорически не советовал надевать на Новый год черное.

Александр Васильев — российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник. Родился в Москве в 1958 году; с 1982 года живет во Франции. Почетный член Российской академии художеств, основатель международной интерьерной премии «Лилии Александра Васильева». Автор более 30 книг по истории моды.