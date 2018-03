Уличый стиль супермодели: пуховики, пальто-пиджаки, яркое платье и «фишка в брюках»

Американкая модель Карли Клосс прославилась еще в подростковом возрасте. Позднее она принимала участие в рекламных кампаниях Nina Ricci, Bvlgari, Gap, Pringle of Scotland и American Eagle, а также в показах таких известных мировых брендов, как Calvin Klein, Gucci, Chanel, Marc Jacobs, Zac Posen, Givenchy, Valentino, Versace, Carolina Herrera, Doo.Ri, Rebecca Taylor, Marni, Pringle of Scotland и Emilio Pucci, снималась для обложек модных журналов New York Times T Style, Teen Vogue, Numéro, американского, итальянского, немецкого, турецкого, японского, китайского, корейского и британского Vogue, W и других.