Модные бренды уличили в дискриминации женщин

В большинстве британских компаний в индустрии моды мужчины и женщины получают разную зарплату, пишет New York Times.

В Британии обязали опубликовать данные о разнице доходов сотрудников обоих полов. СТало известно, мужчины получают значительно больше, чем женщины.

Так, в Conde Nast разрыв в оплате труда составил 36,9 процента. При сравнении средних почасовых ставок, оказалось, что женщины получают 83 цента, выполняя тот же объем работы, за который мужчинам платят 1,40 доллара.

В Conde Nast это объяснили тем, что большую часть руководящих должностей в компании занимают сотрудники мужского пола, в то время, как женщин нанимают в основном на низшие должности. Три четверти работающих на таких должностях - женщины.

В Karen Millen женщинам платят в два раза меньше, чем мужчинам.

Гендерный разрыв в оплате труда у производителя женского белья Victoria’s Secret составил 19 процентов, у люксового бренда Burberry - 26 процентов.