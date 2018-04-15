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Полуголая Рианна в уггах до самой попы взбудоражила Сеть

Русский TVNET/lenta.ru
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Певица Рианна | Фото: KILPIN/MEGA/Scanpix

Фотографии американской певицы Рианны с фестиваля Coachella в Калифорнии, США, вызвали весьма неоднозначную реакцию ее многочисленных поклонников в Сети. Все дело в очень странном и слишком откровенном наряде звезды.

На снимках, на днях появившихся на странице Рианны в Instagram, певица позирует в коричневом полупрозрачном полотне, обернутом вокруг тела, через которое просматривается ее голая грудь.

Такой странный и явно провокационный образ барбадосская красавица дополнила высоченными (прям до самой попы!) сапогами-уггами на каблуке.

Многие пользователи соцсети оставили негативные отзывы в комментариях под фото Рианны. «Я думала, это шутка! Ужас!», «Это похоже на мешок для картошки», «Шарпейчик», - вот лишь некоторые из них.

При этом снимки звезды в столь экстравагантном и пикантном наряде собрали два миллиона лайков. Более того, многие восторгались красотой певицы: «Такая сексуальная! Она украшает собой любой костюм».

А вы что думаете?

extra af. #chella18

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drag.

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