Наряд дня: деловой стиль Меган Маркл - вызов королевскому протоколу

Сегодня Меган Маркл, пожалуй, самая обсуждаемая персона в мире - ее имя ежедневно появляется на страницах таблоидов, а каждый выход в свет становится поводом для бурных дискуссий. Однако последнее появление бывшей актрисы на публике вызвало особенное оживление в Сети.

Принц Гарри и Меган Маркл посетили накануне молодежный форум Содружества наций в лондонском Конференц-центре. Для этого мероприятия

будущая супруга внука королевы Великобритании Елизаветы II выбрала платье в полоску Altuzarra стоимостью 1664 евро, черный жакет Camilla and Marc и туфли на высоком каблуке Tamara Mellon Paramour.

Элегантный деловой образ дополнили черно-белая сумочка через плечо Oroton за 196 евро и серьги Birks.

Казалось бы, очень стильно и эффектно - поклонники в полном восторге, да и модным экспертам не в чем упрекнуть Меган.

А вот представители венценосного семейства, частью которого она в скором времени должна стать, вряд ли остались довольны этим выбором своей будущей родственницы. Еще бы! Ноги голые, плечи открыты... Ну разве это по-королевски?!