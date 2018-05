Экс-президент Латвии очаровала Александра Васильева подарком и приемом по-французски

Замечательно прошла моя встреча с одной из самых влиятельных и элегантных дам мировой политики нашего времени, бывшим Президентом Латвии Госпожой Вайрой Вике-Фрейберга (Vaira Vīķe-Freiberga). Она любезно приняла меня у себя дома в центре Риги, и вместо обещанных 10 минут, уделила разговорам и вкусному чаепитию целый час. Причиной этой встречи стало ее личное желание передать в Фонд Александра Васильева свое платье с Инаугурации ее второго Президентского срока в 2003 году. Это платье с бисерной вышивкой ручной работы в лиловых тонах выполнено Рижским модным домом "Ateliers" по эскизу дизайнера Alexander Bibergal @sashabibergal, моего доброго приятеля, живущего теперь в Лос-Анжелесе. Беседа шла на втором родном языке Госпожи Вайры Вике - Фрейберга - французском, так как свое детство и юность она провела в Касабланке в Марокко. Рад был познакомиться с такой интеллигентной, всесторонне образованной дамой, проявившей большой интерес к истории моды и моему музею, спасибо ей за дар и уделенное время! Листайте, чтобы увидеть фото платья! #александрвасильев #историкмоды #модныйприговор #первыйканал #alexandrevassiliev #fashionhistorian #fashionverdict

A post shared by Александр Васильев (@alexandre_vassiliev) on May 12, 2018 at 1:32am PDT