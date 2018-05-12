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Экс-президент Латвии очаровала Александра Васильева подарком и приемом по-французски

Русский TVNET
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Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

На днях известный коллекционер, эксперт и историк моды Александр Васильев встретился с бывшим президентом Латвии Вайрой Вике-Фрейбергой у нее дома в центре Риги. Об этом сам Маэстро сообщил в пространном посте на своих страничках в социальных сетях Facebook и Instagram.

«Замечательно прошла моя встреча с одной из самых влиятельных и элегантных дам мировой политики нашего времени, бывшим президентом Латвии госпожой Вайрой Вике-Фрейбергой (Vaira Vīķe-Freiberga). Она любезно приняла меня у себя дома в центре Риги и вместо обещанных 10 минут уделила разговорам и вкусному чаепитию целый час», - написал историк моды.

И пояснил, что

причиной этой встречи стало личное желание экс-президента Латвии передать в Фонд Александра Васильева свой наряд с инаугурации на второй президентский срок в 2003 году.

«Это платье с бисерной вышивкой ручной работы в лиловых тонах выполнено Рижским модным домом «Ateliers» по эскизу дизайнера Alexander Bibergal, моего доброго приятеля, живущего теперь в Лос-Анжелесе», - отметил Александр Васильев.

Беседа, как сообщается, шла на втором родном языке госпожи Вайры Вике-Фрейберги - французском, так как свое детство и юность она провела в Касабланке в Марокко.

«Рад был познакомиться с такой интеллигентной, всесторонне образованной дамой, проявившей большой интерес к истории моды и моему музею, спасибо ей за дар и уделенное время!

Листайте, чтобы увидеть фото платья!» - закончил свой благодарственный пост Александр Васильев.

Замечательно прошла моя встреча с одной из самых влиятельных и элегантных дам мировой политики нашего времени, бывшим Президентом Латвии Госпожой Вайрой Вике-Фрейберга (Vaira Vīķe-Freiberga). Она любезно приняла меня у себя дома в центре Риги, и вместо обещанных 10 минут, уделила разговорам и вкусному чаепитию целый час. Причиной этой встречи стало ее личное желание передать в Фонд Александра Васильева свое платье с Инаугурации ее второго Президентского срока в 2003 году. Это платье с бисерной вышивкой ручной работы в лиловых тонах выполнено Рижским модным домом "Ateliers" по эскизу дизайнера Alexander Bibergal @sashabibergal, моего доброго приятеля, живущего теперь в Лос-Анжелесе. Беседа шла на втором родном языке Госпожи Вайры Вике - Фрейберга - французском, так как свое детство и юность она провела в Касабланке в Марокко. Рад был познакомиться с такой интеллигентной, всесторонне образованной дамой, проявившей большой интерес к истории моды и моему музею, спасибо ей за дар и уделенное время! Листайте, чтобы увидеть фото платья! #александрвасильев #историкмоды #модныйприговор #первыйканал #alexandrevassiliev #fashionhistorian #fashionverdict

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