Из дневников Елены Грицук: Сюрпризы Премии Муз-ТВ 2018. Трансформация

Каждый раз готовясь к такому значимому событию в мире шоу-бизнеса, как Премия Муз-ТВ, всегда ожидаешь чего-то грандиозного, волшебного и непредсказуемого. Неожиданностей на этой Премии 2018 действительно было немало. Во-первых, удивила погода в Москве. Температура в этот праздничный день еле-еле поднялась до отметки +10 градусов...

Представьте себе этот ужас красной дорожки, когда все звезды без исключения хотят быть красивыми и запоминающимися и надевают лучшие наряды.

Куртки, пальто и шубы становятся явно лишними на этом празднике жизни. Поэтому выход один - мерзнуть и улыбаться, улыбаться и мерзнуть!

А как иначе? Все хотят красоты и зрелища! На тебя пристально смотрят поклонники и множество камер с фотоаппаратами.

Казалось, что один Дмитрий Нагиев посмотрел метеопрогноз и был готов к таким погодным условиям, появившись в длинном плаще, который защищал его и от ветра, и от дождя, который, кстати, тоже успел пройти во время красной дорожки Премии, намочив выстраданные салонные укладки гостей.

Помимо погоды удивила и Ольга Бузова. Девушка появилась верхом на коне и в платье с 10-метровым шлейфом. Кстати, платье для Ольги придумала Белла Потемкина, которая на данный момент является одним из топовых российских звездных дизайнеров.

Так случилось, что сам шлейф был закреплен недостаточно хорошо и вскоре сполз с хрупкой талии Бузовой. Публика ахнула, но без подола Ольга не осталась

- ее наряд трансформировался в стильное мини-платье. Ольга назвала себя «принцессой, въехавшей на коне в российский шоу-бизнес», образ дополнила диадема. На мой взгляд, в этом платье с пачкой певица больше походила на балерину.

FOTO: пресс-фото Муз-ТВ

FOTO: пресс-фото Муз-ТВ

Многие уже прозвали Премию Муз-ТВ 2018 семейной, так как многие появились там со своими родными. Например, Филипп Киркоров, Юлия Барановская и Джиган пришли со своими детьми, а Егор Крид и Тимати - с родителями.

FOTO: пресс-фото Муз-ТВ

FOTO: пресс-фото Муз-ТВ

Сергей Зверев уже на второй Премии подряд появляется в короне, правда, на этот раз - не цвета фуксии, а в золотой, но тоже обильно усыпанной различными стразами. Короля гламура видно сразу и даже издалека! ;)

FOTO: пресс-фото Муз-ТВ

Своим появлением на празднике порадовала и певица Нюша, которая предстала в роскошном красном платье и с уже заметным животиком.

На вопрос, как она себя чувствует, певица ответила, что прекрасно, иначе попросту не пришла бы! Неподдельное счастье и сияние исходили от Нюши за километр,

а нежность и внимание ее супруга вызывали умиление.

FOTO: пресс-фото Муз-ТВ

Еще одна молодая мама поразила своими идеальными формами - это Светлана Лобода!

Глядя на эту сексуальную красотку, трудно было поверить, что всего 3 недели назад она стала мамой во второй раз. У Светланы родилась дочка.

FOTO: пресс-фото Муз-ТВ

Певица Анна Семенович вышла на красную дорожку в розовом платье с глубоким декольте, подчеркивающим ее основное достоинство.

Главный самЭц российского шоу-бизнеса Дмитрий Нагиев не сдержался и одарил пышную грудь Семенович своим жарким поцелуем.

Розовый образ Анны вызвал у меня ассоциацию с малиновой пироженкой.

FOTO: пресс-фото Муз-ТВ

Завидный жених Эмин Агаларов появился на дорожке одним из последних, выбрав классическое черно-белое сочетание в своем костюме. Надо отметить, что еще один красавчик - Сергей Лазарев также выбрал классический черный костюм. Тему классики поддержали и Сергей Жуков с Алексанром Реввой.

На мой взгляд, нет ничего более привлекательного и соблазнительного, чем идеально сидящий мужской костюм. Мужественность и элегантность всегда в тренде!

Такого рода одежда - беспроигрышный вариант для любого званого вечера.

FOTO: пресс-фото Муз-ТВ

Не обошлось и без скандала. Известный рэпер Тимати во всеуслышание заявил о том, что не будет больше посещать такого рода премии, так как они себя изжили и являются не совсем объективными. Певец посчитал нечестным тот факт, что в этом году он не получил «сервиз» - награду телеканала Муз-ТВ. Некоторые молодые артисты его «лейбла» также остались без внимания канала.

Рэпер предположил, что так вышло потому, что он отказывался участвовать бесплатно в концертных программах телеканала в этом году.

Максим Фадеев присоединился к Тимати и тоже заявил, что с этого года принял решения больше не участвовать в премиях такого формата.

FOTO: пресс-фото Муз-ТВ

Мне показалось, что больше всего своей «тарелочке» обрадовалась Ольга Бузова, победившая в номинации «Лучшая песня Рунета».

Певица так растрогалась, что даже расплакалась на сцене и какое-то время не могла подобрать слова для того, чтобы выразить свои чувства и эмоции.

Для Ольги это первая награда телеканала МуЗ-ТВ.

В общем и целом Премия удалась! На мой взгляд, с каждым годом мероприятие становится все лучше и масштабнее, восходя на один уровень с мировыми церемониями и сложнейшими шоу.

На сцену выезжали автомобили, артисты падали с потолка, вызывая испуганные вздохи зрителей, а также взлетали, словно птицы, и парили под куполом Олимпийского спортивного комплекса.

Я уже молчу про эффекты голограмм и различного рода пиротехнику, а также бесчисленную профессиональную подтанцовку. Все это вдохновляет и вызывает бешеный восторг!