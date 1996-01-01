Как истинный джентльмен: тренер сборной Англии ходит в жилетке и в жару, и в дождь

Британская пресса на этом Чемпионате мира по футболу наряду с игрой сборной обсуждает внешний вид главного тренера Гарета Саутгейта: он все время выходит на поле в жилетке.

Саутгейт не снял ее ни в одной из пяти проведенных Англией игр. Даже в матче с Панамой в Нижнем Новгороде, когда температура воздуха превышала 30 градусов и судья несколько раз делал паузы в матче, чтобы игроки могли попить воды.

Сегодня, 7 июля, не стало исключением.

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на матче против Швеции. FOTO: AFP/LETA

Английские СМИ полагают, что жилетку Саутгейт носит в память о своем дедушке Артуре Толле, который служил в Королевской морской пехоте ВМС Великобритании.

В биографии «Вуди и Норд», вышедшей в 2003 году, Саутгейт делился воспоминаниями из детства, в том числе о том, что Толл всегда уделял внимание тому, как на нем сидит жилет.

Жилетка Саутгейта - часть костюма от компании Marks & Spencer, официального поставщика одежды для сборной Англии. С начала чемпионата из-за повышенного внимания к одежде тренера продажи жилеток подскочили на 35%.

Жилетка стала популярным мемом в соцсетях - многие пользователи полагают, что именно она позволила англичанам впервые за 22 года выиграть серию послематчевых пенальти на крупном турнире. Эта серия началась в полуфинале домашнего «Евро-1996» против Германии - тогда именно Саутгейт не забил решающий пенальти.

А еще в Интернете шутят, что на жилетке выбита английская футбольная кричалка «Itʼs coming home».