Они оделись или разделись? ТОП самых сумасшедших нарядов 2016 года

Их обсуждали, осуждали, но в конце концов полюбили и научились правильно носить — все это о «голых» платьях, ставших настоящим fashion-феноменом уходящего года. Мода на столь откровенные наряды пришла пару лет назад, однако лишь в 2016-м этот тренд достиг своего апогея. Такого количества провокационных образов на красных дорожках мы не видели никогда!
- «Папина дочка» Галина Сергеевна удивила эротичным нарядом 14 сентября 2016 г.
- Пышнотелая Корнелия Манго шокировала «голым» нарядом 16 июля 2016 г.
- Молодую маму Наталью Подольскую осудили за вульгарный наряд 8 февраля 2016 г.
- Панталоны в рюшах: 77-летняя Джейн Фонда сразила смелым нарядом 2 ноября 2015 г.
При этом
не стоит сбрасывать со счетов и сумасшедшие декольте и разрезы, которые уже давно являются «тайным оружием» знаменитостей
и производят порой еще более ошеломительный эффект, чем «голые» наряды. Итак, давайте вспомним самые провокационные модные образы прошедшего года - откровенно сексуальные, неожиданные, шокирующие, а порой и ставившие в неловкую ситуацию их звездных обладательниц.
- Супермодель без белья засветила самое интимное!
- Откровенный перебор: «голый» наряд Глюк'oZы возмутил Сеть
- Декольте до пупка и разрез «донекуда»
- Ветер выдал секрет самого скандального платья Каннского фестиваля
- Певица вышла в свет в платье, по которому можно изучать женскую анатомию
- Ткани не хватило или фантазии, но эти формы не могут не впечатлить
- Гламурная экзотика - изящное обнажение...
- Беременная топлес произвела фурор на красной дорожке VMA-2016
- Дерзкая и сексуальная модель прекрасна в своей нескромности
- И еще «на сладкое» - это самый «писк»!