Они оделись или разделись? ТОП самых сумасшедших нарядов 2016 года

Их обсуждали, осуждали, но в конце концов полюбили и научились правильно носить — все это о «голых» платьях, ставших настоящим fashion-феноменом уходящего года. Мода на столь откровенные наряды пришла пару лет назад, однако лишь в 2016-м этот тренд достиг своего апогея. Такого количества провокационных образов на красных дорожках мы не видели никогда!

При этом

не стоит сбрасывать со счетов и сумасшедшие декольте и разрезы, которые уже давно являются «тайным оружием» знаменитостей

и производят порой еще более ошеломительный эффект, чем «голые» наряды. Итак, давайте вспомним самые провокационные модные образы прошедшего года - откровенно сексуальные, неожиданные, шокирующие, а порой и ставившие в неловкую ситуацию их звездных обладательниц.