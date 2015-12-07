Самая сексуальная офицер полиции днем ловит преступников, а ночью позирует в белье

32-летняя Саманта Сепулведа — не просто очередная модель, которая рекламирует на своей странице в Instagram белье и купальники. Дело в том, что эта эффектная и стройная брюнетка является действующим сотрудником полиции США.
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Фотографии сексуальной полицейской Саманты Сепулведы буквально «взорвали» Интернет.
На соблазнительные формы девушки любуются более 130 тысяч фолловеров в социальной сети Instagram.
После того как о Саманте написали в западной прессе, количество ее поклонников постоянно растет.
Известно, что Сепулведа родилась в Доминикане, а в возрасте 5 лет переехала с родителями в США.
В 2010 году она вступила в ряды стражей порядка, а три года спустя
ее друг, который занимается производством одежды и нижнего белья, пригласил девушку поучаствовать в модном показе.
Так началась модельная карьера Саманты.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
"You don't need someone to complete you. You need someone to accept you completely." 🗝 #samanthasepulveda ---------------------------------------------Photography by the talented: @mamudsny .............................................................. @arsenicmagazine @mvmtwatches @mvmtwatcheswomen #arsenicmvmt
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
"Quit being so afraid of something that may never happen" --#SamanthaSepulveda __________________________________________________________ 📸Dope work by @darkbokeh @abel.psd Styled by @thimslick09 @victoriassecret __________________________________________________________ @alexandermcqueen @louboutinworld #LosAngeles 📍#rooftop #photoshoot #westcoast #sammysep #happytuesday #alexandermcqueen #modellife
Фото из Instagram:
"We might be oil and water, this could be a big mistake🌪 We might burn like gasoline💥and fire🔥 But It's a chance we'll have to take 💃🏻❣️🏃🏻 ________________________________________________________________ Photography by the uber talented @mamudsny @beautyandnyc wearing the #stunning @nubounsom #eyelashes #SammySep #samanthasepulveda #nyc #rooftop
Девушка не рассказывает, в каком именно отделе полиции служит, однако вездесущим журналистам удалось выяснить, что она работает в городе Фрипорт. Кстати, зарабатывает Сепулведа прилично — 143 тысячи долларов в год. Саманта признается, что
привлекательная внешность часто помогает ей в работе. «Когда преступники видят офицера-женщину, они проявляют меньше агрессии»,
— отметила девушка в интервью порталу Dudecomedy.
На службе Саманта предпочитает нюдовый макияж, волосы собирает в аккуратный пучок, а одежду выбирает максимально закрытую.
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