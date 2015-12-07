Самая сексуальная офицер полиции днем ловит преступников, а ночью позирует в белье

32-летняя Саманта Сепулведа — не просто очередная модель, которая рекламирует на своей странице в Instagram белье и купальники. Дело в том, что эта эффектная и стройная брюнетка является действующим сотрудником полиции США.

Фотографии сексуальной полицейской Саманты Сепулведы буквально «взорвали» Интернет.

На соблазнительные формы девушки любуются более 130 тысяч фолловеров в социальной сети Instagram.

После того как о Саманте написали в западной прессе, количество ее поклонников постоянно растет.

Известно, что Сепулведа родилась в Доминикане, а в возрасте 5 лет переехала с родителями в США.

Реклама

В 2010 году она вступила в ряды стражей порядка, а три года спустя

ее друг, который занимается производством одежды и нижнего белья, пригласил девушку поучаствовать в модном показе.

Так началась модельная карьера Саманты.

Фото из Instagram:

"...Show me you, UNDISGUISED" - #samanthasepulveda #vulnerabilityiscourage ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ One of my favorite people @davealanimages #editorial A photo posted by Samantha Sepulveda✨ (@sammysep) on Jun 20, 2016 at 9:13am PDT

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Try Me.... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #iwishyouwould | #samanthasepulveda | 📸@derick_g | A photo posted by Samantha Sepulveda✨ (@sammysep) on Jan 4, 2017 at 2:17pm PST

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Девушка не рассказывает, в каком именно отделе полиции служит, однако вездесущим журналистам удалось выяснить, что она работает в городе Фрипорт. Кстати, зарабатывает Сепулведа прилично — 143 тысячи долларов в год. Саманта признается, что

привлекательная внешность часто помогает ей в работе. «Когда преступники видят офицера-женщину, они проявляют меньше агрессии»,

— отметила девушка в интервью порталу Dudecomedy.

На службе Саманта предпочитает нюдовый макияж, волосы собирает в аккуратный пучок, а одежду выбирает максимально закрытую.

Видео:

Еще по этой теме