Нечего скрывать! Модель plus size Эшли Грэм полностью обнажилась

Эшли Грэм неоднократно давала понять журналистам и поклонникам, что нисколько не стесняется своей нестандартной фигуры. Чтобы в очередной раз подтвердить это, 28-летняя модель plus size снялась совсем без одежды для капсульной коллекции дизайнера Прабала Гурунга для Lane Bryant.
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Будучи ярой сторонницей бодипозитива, Эшли Грэм не стесняется позировать перед камерами во всей красе — она намеренно не втягивает живот и даже не пытается спрятать целлюлит и растяжки. В начале января этого года 28-летняя plus-size-модель приняла участие в провокационной съемке для журнала V Magazine, сфотографировавшись в полуобнаженном виде. Казалось бы, куда откровеннее?
Однако на днях Эшли отважилась на более смелый поступок — она снялась совсем без одежды для рекламной кампании бренда для пышнотелых женщин Lane Bryant. На черно-белом кадре, который модель разместила в Instagram Stories, она позирует с дизайнером Прабалом Гурунгом.
Эшли Грэм не стесняется своей несовершенной фигуры, не пытается скрыть целлюлит и запрещает ретушировать свои снимки.
Шикарная женщина - сокровище для дизайнеров!
Модель хочет доказать окружающим, что лишний вес не делает ее менее привлекательной.
Грэм утверждает, что ведет здоровый образ жизни и тренируется в спортзале. У нее есть своя линия нижнего белья и купальников
Отметим, что с Lane Bryant Грэм сотрудничает с 13 лет. Прошлогоднюю рекламную кампанию бренда, продвигающего в массы идеи бодипозитива, отказались транслировать многие американские телеканалы.Еще по этой теме