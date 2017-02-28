Нечего скрывать! Модель plus size Эшли Грэм полностью обнажилась

Эшли Грэм неоднократно давала понять журналистам и поклонникам, что нисколько не стесняется своей нестандартной фигуры. Чтобы в очередной раз подтвердить это, 28-летняя модель plus size снялась совсем без одежды для капсульной коллекции дизайнера Прабала Гурунга для Lane Bryant.

Будучи ярой сторонницей бодипозитива, Эшли Грэм не стесняется позировать перед камерами во всей красе — она намеренно не втягивает живот и даже не пытается спрятать целлюлит и растяжки. В начале января этого года 28-летняя plus-size-модель приняла участие в провокационной съемке для журнала V Magazine, сфотографировавшись в полуобнаженном виде. Казалось бы, куда откровеннее?

Однако на днях Эшли отважилась на более смелый поступок — она снялась совсем без одежды для рекламной кампании бренда для пышнотелых женщин Lane Bryant. На черно-белом кадре, который модель разместила в Instagram Stories, она позирует с дизайнером Прабалом Гурунгом.

Эшли Грэм не стесняется своей несовершенной фигуры, не пытается скрыть целлюлит и запрещает ретушировать свои снимки.

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Модель хочет доказать окружающим, что лишний вес не делает ее менее привлекательной.

Грэм утверждает, что ведет здоровый образ жизни и тренируется в спортзале. У нее есть своя линия нижнего белья и купальников

Отметим, что с Lane Bryant Грэм сотрудничает с 13 лет. Прошлогоднюю рекламную кампанию бренда, продвигающего в массы идеи бодипозитива, отказались транслировать многие американские телеканалы.























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