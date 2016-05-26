«Горячая» теннисистка Каролин Возняцки: 10 фото из Instagram

Некогда лидер рейтинга WTA теннисистка из Дании Каролин Возняцки всегда прекрасно выглядит - как на корте, так и за его пределами. Звезда тенниса неоднократно позировала в бикини и даже топлес для различных популярных журналов. За обновлениями странички 26-летней спортсменки в социальной сети Instagram следят более миллиона подписчиков, которым она с удовольствием демонстрирует свое тело. Полюбуйтесь и вы!
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Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
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