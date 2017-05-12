Неземная красота! Многодетная мама Климова восхитила откровенным фото в бикини

Популярная российская актриса Екатерина Климова не перестает радовать поклонников снимками своего идеального тела. Вот и на этот раз она выложила в Сеть откровенное фото в черном бикини. Актриса недавно в четвертый раз стала мамой, но не считает нужным скрывать от мира свою прекрасную фигуру. И правильно делает: вы только посмотрите на ее формы!

Екатерина Климова в очередной раз вызвала восхищение своей стройной фигурой. Опубликовав в микроблоге снимок в черном бикини,

она снова заставила всех задуматься: что же надо делать для того, чтобы оставаться в форме после рождения четырех детей?

Уже не в первый раз актриса демонстрирует фолловерам плоский животик и упругие ягодицы.

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Интернет-пользователи единогласно считают, что тело у Екатерины — всем на зависть:

«Нельзя такие фотографии выкладывать! Красота ослепительная… Столько людей ослепило», «Как можно так шикарно выглядеть после 4 детей?

Восхищаюсь!», «Неземная женщина!». Поклонники постоянно просят Климову поделиться секретами красоты.

Фото из Instagram:

#скоро 🔆 A post shared by Ekaterina Klimova (@klimovagram) on May 12, 2017 at 3:28am PDT

Однако актриса не спешит раскрывать все карты: «Дорогие мои, добрые, мыслящие, любящие. Спасибо за ваше внимание. Я актриса (театра и кино), а не профессиональный блогер, не диетолог, не косметолог и уж тем более не медицинский работник.

Если у вас есть желание работать над собой, следить за внешностью, заниматься здоровьем и стилем, обращайтесь к профессионалам.

Я всегда даю один и тот же совет в своих интервью: все мы разные - возраст, диагнозы и внешние данные! Пожалуйста, будьте бдительны и не ленитесь иметь собственный опыт, а не слепо следовать чужим советам. Все очень индивидуально. Спасибо вам за доверие, всегда советую только то, о чем имею представление, но никогда сама не буду слушать никого, кроме компетентных лиц», — цитирует Екатерину портал СтарХит.

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