Откровенные фото московского депутата возмутили соцсети

Москвичи раскритиковали снимки Олега Сухова с голым торсом на фоне его низкой политической активности.

Представители группы «Активисты Нагорного района» Москвы в социальной сети Facebook опубликовали фотографии муниципального депутата и адвоката Олега Сухова. По мнению общественности, политик проявляет недостаточную активность в решении проблем района.

На одном из снимков депутат позирует обнаженным в постели среди роз, а на других фотографиях демонстрирует свой эффектный обнаженный торс.

«Ранее в активности по району не замечен, только розы, торс, эпиляция, загадочный взгляд и литературные опыты. Надеюсь, что найдется талант и в области местного самоуправления»,

- сказано в публикации активистов.

Запись вызвала бурную реакцию пользователей. Некоторые комментаторы похвалили депутата за то, что тот следит за собой. Другие же раскритиковали его за чрезмерную откровенность и нарциссизм.

«Какой интересный мужчина!», - написала Мария Павель.

«Красавец! Но предпочитаю умных», - отмечает Любовь Рязанова.

«А почему если депутат, то сразу дрищ или жиробас? Мужчина хоть за собой следит! Может, и району поможет», - пишет Katja Lipatova.

«Да это же нарцисс!.... «Повезло» же вам с депутатом!» - добавила Нина Овчинникова.

Сам Сухов в своем комментарии телеканалу «360» заявил, что профессионала не судят по его внешнему виду.

«На сегодняшний момент 15 лет как я работаю в судах. Идеально знаю все направления, по которым работаю», - заявил он, отметив, что скандальные снимки предназначались для личного пользования, а в Сеть они утекли из-за действий бывшего пиарщика политика.