Анастасия Волочкова предстала перед фанатами топлес

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова известна многими качествами, но только не чрезмерной застенчивостью. Артистка, и раньше дразнившая всех не в меру «горячими» снимками, в этот раз сделала пикантное фото в своей спальне.

Анастасия Волочкова вернулась из командировки домой и решила расслабиться. Своим подписчикам в соцсети балерина показала, как она начинает выходной.

На свежем фотоснимке, сделанном в будуарной обстановке спальни, Настя позирует в кровати с обнаженной грудью, хотя и прикрывая при этом «стратегические» места пушистым котом.

«Как здорово, что после проведенного концерта и перелета можно позволить себе просто выходной!» - подписала его Анастасия.

В целом кадр смотрится даже целомудренно, особенно если вспомнить, в каком виде раньше публика могла видеть балерину. Тем не менее многие возмутились.

Подписчики Анастасии Волочковой высказались о том, что артистка учит детей балету, и ей не стоит публиковать подобные снимки.

В ответ раздосадованная знаменитость просто отключила возможность комментировать новую фотографию.