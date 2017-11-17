Конфуз! Испанская телеведущая обнажила грудь на красной дорожке

У многих знаменитостей частенько случаются различные конфузы с откровенными нарядами. Не обошлась без такого происшествия и красная дорожка премии GQ Men of the Year в Мадриде. Испанская телеведущая Адриана Абениа, позируя фотографам, не заметила, как бретелька ее платья слетела с плеча, тем самым оголив ее грудь.

О недавно прошедшей в Мадриде премии GQ Men of the Year сегодня говорят во многих странах. Виной тому конфуз, случившийся с известной в Испании телеведущей Адрианой Абениа.

Девушка появилась на красной дорожке в сексуальном черном платье на тонких бретелях и с глубоким декольте.

Адриана так увлеклась позированием, что не заметила, как бретелька слетела с плеча, представив ее грудь публике и многочисленным фотографам.

После премии Абениа опубликовала уже ставший знаменитым снимок и

сопроводила его весьма забавной подписью: «У меня появилась еще одна фотография, которая будет сопровождать меня всю жизнь».

Подписчики оценили юмор телеведущей и посоветовали ей не расстраиваться по этому поводу.