Без трусов и в слезах: Кристина Асмус выложила в Сеть провокационный снимок

На днях 29-летняя Кристина Асмус опубликовала в Instagram несколько новых снимков, которые шокировали даже самых преданных поклонников российской актрисы. Дело в том, что на них звезда выглядит совсем не так мило и очаровательно, как в обычной жизни.

7 декабря Кристина Асмус поделилась в соцсетях серией кадров, на которых ее едва можно узнать.

В новой фотосессии актриса предстает с короткими черными волосами и размазанным от слез макияжем. Кроме того, Кристина позирует на снимках без трусов — на ней только короткий топ и ботфорты.

Фото Асмус сопроводила ироничными хэштегами: #тыжматьитомуподобное, #неидетпереборпримитив, #агдемилыефоткииодинаковаяулыбка, #икоронное, #чтостобойсделалхарламов.

Подобные теги Кристина расставила неспроста.

Дело в том, что ее свежие снимки пришлись по душе далеко не всем ее подписчикам. Многие сочли, что на них жена Гарика Харламова выглядит вульгарно и кажется уставшей.

К слову,

некоторые Интернет-пользователи, напротив, восхитились ее талантом перевоплощения и отметили, что темный цвет волос и короткая стрижка к лицу актрисе.

А что вы думаете о провокационной фотосессии Асмус?

🔲🔳▪️ photo: @turovtseva.olga hair: @alexeygorbatyuk make up: @natashabah ——————🚽 ———🔇——— 👁‍🗨——————— A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Dec 7, 2017 at 5:41am PST