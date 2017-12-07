Без трусов и в слезах: Кристина Асмус выложила в Сеть провокационный снимок

На днях 29-летняя Кристина Асмус опубликовала в Instagram несколько новых снимков, которые шокировали даже самых преданных поклонников российской актрисы. Дело в том, что на них звезда выглядит совсем не так мило и очаровательно, как в обычной жизни.
7 декабря Кристина Асмус поделилась в соцсетях серией кадров, на которых ее едва можно узнать.
В новой фотосессии актриса предстает с короткими черными волосами и размазанным от слез макияжем. Кроме того, Кристина позирует на снимках без трусов — на ней только короткий топ и ботфорты.
Фото Асмус сопроводила ироничными хэштегами: #тыжматьитомуподобное, #неидетпереборпримитив, #агдемилыефоткииодинаковаяулыбка, #икоронное, #чтостобойсделалхарламов.
Подобные теги Кристина расставила неспроста.
Дело в том, что ее свежие снимки пришлись по душе далеко не всем ее подписчикам. Многие сочли, что на них жена Гарика Харламова выглядит вульгарно и кажется уставшей.
К слову,
некоторые Интернет-пользователи, напротив, восхитились ее талантом перевоплощения и отметили, что темный цвет волос и короткая стрижка к лицу актрисе.
А что вы думаете о провокационной фотосессии Асмус?