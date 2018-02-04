Ким Кардашян «взорвала» Сеть показом макияжа ягодиц

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян вновь доказала, что в шоу-бизнесе ей нет равных. Она опубликовала в соцсети снимок, показывающий, как на ее ягодицы наносится макияж. Это фото за непродолжительное время собрало более 2 миллионов «лайков» и свыше 27 тысяч комментариев.

Ягодицы Ким Кардашян скоро заживут отдельной жизнью. Во многом благодаря им звезда стала особенно популярной среди большого числа других знаменитостей.

Непропорционально большие ягодицы кому-то могут показаться уродством, но 37-летняя Кардашян не только специально обзавелась таковыми, но и спровоцировала моду на крупные женские попы по всему миру.

В этот раз на странице Ким в Instagram появился снимок, на котором запечатлен процесс нанесения грима на ее самую выдающуюся часть тела. В подписи к фото Кардашян выразила благодарность эксперту за то, что он всегда «прикрывает спину».

Напомним, в 2014 году знаменитая брюнетка сфотографировалась с оголенными ягодицами для обложки журнала Paper, это событие попало в топы всех новостных ресурсов.

Даже представители науки обратили внимание на обостренный интерес общественности к попе звезды.

Ученые тогда заявили, что фигура с формами как у Ким Кардашян привлекает главным образом мужчин, действуя на уровне эволюционных механизмов,

а также дали свое объяснение тому, почему возникла мода на большие ягодицы.

Платье дня: очередной сексапил от Ким Кардашян:

Ким Кардашян отправилась на шопинг в полуобнаженном виде:

Ким Кардашян в сексуальном кожаном наряде: