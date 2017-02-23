10 необычных женских фишек, которые мужчины считают чертовски сексуальными

Мы привыкли думать, что мужчины находят привлекательными в женщинах только безупречное тело, кружевное белье и яркий наряд. А вот и нет! AdMe.ru перерыл весь Интернет в поисках правды и пришел к самым неожиданным выводам.

Утренние потягивания. Конечно, мужчины любят короткие юбки и каблуки, но еще больший восторг у них вызывает то, как выглядят женщины дома.

Ни одна девушка в откровенном платье не сравнится по степени сексуальности с любимой в домашней одежде, которая сладко потягивается после долгого сна.

Такая женщина кажется мужчине еще более беззащитной, открытой и, пожалуй, родной.

Растрепанные волосы. Можно тратить уйму денег и времени на всевозможные завивки и укладки, но мужчина все равно больше всего будет любить ваши волосы в их естественной красоте. Слегка небрежная прическа выглядит в его глазах куда лучше идеальных локонов.

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Отсутствие макияжа. Мужчины отдают предпочтение естественному, легкому макияжу или вовсе его отсутствию. И дело здесь не только в любви к натуральности.

Мужчинам так просто удобнее. Согласитесь, никому не хочется долго стирать помаду или тональный крем с губ после поцелуя с любимой.

Небольшой животик. Вопреки всем стереотипам, абсолютно плоский или накачанный живот не является эталоном сексуальности для мужчин. Мягкий животик смотрится на женской фигуре очень органично.

Как однажды отметила одна из самых сексуальных женщин в истории Мэрилин Монро: «Женщина без животика как квартира без мебели».

И с ней трудно не согласиться.



















Aizvērt Актриса Мэрилин Монро AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA







Морщинки. Для большинства женщин морщинки — это последнее, что хотелось бы видеть в зеркале. Однако мужчины относятся к этим изменениям кожи совсем иначе. Они находят неглубокие и немногочисленные «сеточки» на лице женщины весьма привлекательными, ведь морщинки свидетельствуют о зрелости, мудрости и опытности. sr:220612]

Хороший аппетит. Модное в женской среде увлечение диетами совсем не привлекает мужчин.

Если у женщины хороший, здоровый аппетит и она не стесняется своего выбора в еде, то это говорит о ее внутренней уверенности и о том, что ее не интересует мнение окружающих.

Такая девушка сразу располагает к себе мужчин. Но, как известно, во всем нужно знать меру, поэтому мамонта на первом же свидании лучше не съедать. А вот на десятом — пожалуйста!

Очки. Если в школе носить очки было, мягко говоря, не круто, то во взрослой жизни этот аксессуар производит противоположный эффект, и из застенчивых «ботаничек» женщины превращаются в соблазнительных особ.

В глазах мужчин очки делают девушек беззащитными и хрупкими или, наоборот, — уверенными и независимыми.

В любом случае эта вещица будоражит воображение представителей сильного пола.

Белые участки на загорелом теле. Белые следы от купальника всегда расстраивают женщин, которые хотят получить идеально равномерный загар. Зато очень нравятся мужчинам, потому что на фоне темных участков тела белые полоски выглядят еще более «голо» и сексуально.

Длинные юбки. Летящие длинные юбки могут быть не менее соблазнительными, чем мини, ведь

под ними скрываются ножки — таинственно прекрасные. И даже если мужчина уже сотни раз их видел, длинная юбка снова и снова будоражит его фантазию.

Босые ноги. Особая привлекательность женских босых ног — отголосок былых времен, когда девушки не могли и мечтать о современной раскрепощенности. Тогда вид оголенных стоп не мог оставить равнодушным ни одного мужчину.

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