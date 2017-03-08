Как заставить мужчину влюбиться, сказав 4 слова

Вот они: «Не влюбляйся в меня».

Каждый раз, когда я говорила эти слова, получала то, о чем не просила: парень «западал» на меня. Я говорила эту фразу после болезненного развода с человеком, с которым прожила 13 лет и рассталась по собственному желанию. После этого я очень переживала и не хотела отношений, но каждый раз все происходило с точностью до наоборот.

Почему же парни постоянно влюбляются в «недоступных» женщин? Вероятно, моя неуловимость разбудила в них врожденный инстинкт «погони и покорения».

Я сделала это ненарочно и не жалею этих людей. Они ушли искать свою идеальную возлюбленную, а я все еще летаю соло.

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Я решила провести исследование, чтобы увидеть, был ли я невиновна, заманив их к себе, чтобы взлелеять свое желание быть любимой и потешить свое эго. Я погуглила «как заставить мужчину влюбиться» и нашла ответ на свой вопрос. Автор статьи описывает три способа заставить человека влюбиться в женщину:

1. Естественный путь. Это природное влечение, оно не может быть предопределено.

Не каждый может это испытать, но, когда это случается, вы просто знаете. Химия, феромоны или необъяснимое животное притяжение…

Это чувство просто есть.

2. Дьявольский подлый путь. В основном это звучит примерно так: Давать. Отобрать. Повторять до тех пор, пока бедный парень не сдастся. Давайте искренне и великодушно. Отступайте с умом. Вернитесь назад и снова повторите все это. Это жестокая манипуляция, даже если она подсознательна, она бросает мужчине вызов. Проблема заключается в том, что все это неискренне. Это увлечение, но не любовь! В таком случае проиграют оба.

3. Большая дорога. Проявите все лучшее в нем.

Выделение его лучших качеств выявляет ваши лучшие черты. Он полюбит это и полюбит вас за то, что вы вдохновили его стать лучше.

Беспроигрышный вариант.

Вывод очевиден: не существует правильного пути или способа «заставить» парня влюбиться. Но есть неправильный способ соблазнить мужчину, оставив обе стороны несолоно хлебавши. Поэтому будьте хорошим человеком. Примите, любите, будьте искренни и честны. И ваш партнер найдет вас.

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