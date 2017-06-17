Пять способов стимулировать мужчину к действиям

 

Фото: depositphotos.com

Мужчина не будет делать больше, чем он считает нужным, а у нас, женщин, есть свои желания и планы. И чаще всего, мы хотим получить даже больше, чем ожидали, некий романтический бонус. Как получить желаемое, не вынося мозг своему мужчине, а наоборот вдохновить его на достижения расскажет основательница центра женского развития WOMAN INSIGHT - Светлана Керимова.

Еще по этой теме

Это как с детьми. Как побудить ребенка, например, больше читать? Ему нужна «морковка» впереди, какое-то обещание, что-то вкусненькое и интересненькое. Это называется положительная мотивация «к...» А есть еще отрицательная мотивация – «от». Она больше работает у женщин – если я не побегу, я стану жирной, старой и одинокой… Если я сама с ним сейчас что-то не сделаю, не поглажу, не помну, не захочу секса, то он пойдет к «Машеньке». Это тоже стимул. Согласитесь! Потому что на нас часто включает страх, а мужчин – желания. Они нацелены на достижения, на будущее, «к» цели – впереди ему нужно что-то приятное, ценное, статусное или полезное… То, что он там может получить. Так как же стимулируют их к действию?

Побуждает то, что возбуждает! Удовольствие. Обещание незабываемого наслаждения это стимул для мужчины. Если впереди будет вкусно, если там будет приятно, если там будет удовольствии и не обязательно физическое – это его включит. Например, какой смысл купить тебе какую-то вещь, или дорогое обучение? Ты хочешь сделать дорогую процедуру – грудь, сделать что-то с собой и на это нужны деньги… А он говорит: «И что? А мне с этого что? « В такой ситуации нужно пообещать, что это доставит ему удовольствие. Он сможет это потрогать, ты будешь более возбужденная и у него будет больше секса и «я буду такая хорошая девочка, если у меня это будет, что буду каждый день делать тебе массаж!»

Реклама

Конкуренция. И в природе конкуренция – это очень сильная стимуляция к действиям. Например, живут люди в гражданских отношениях достаточно долго и возникает вопрос, почему он не женится? Но если нет конкуренции, и у него возникают мысли – «Я что неудачник? Никому не нужна, а мне нужна?» Нужно вызвать у него здоровую борьбу, чувство соперничества. Показать, что есть другие самцы, которые метят территорию. И он берет ту женщину, которая ценится на рынке. Я очень грубо сказала, но так оно и есть. «Если я буду в этой шубе, то кум умрёт от зависти. Лопнет просто, треснет! А Маша вообще сойдет с ума». То есть в чем-то у него будет «длиннее, чем у всех остальных». И нужно просто ему это донести, пишет Lady.tochka.net.

Третье, что я бы отметила – это власть. Нужно добавить ему нулей, он станет круче! Например, то, что она поедет на это дорогое обучение, это поднимет его статус. Потому что у него жена не просто имидж-консультант, а она суперимиджмейкер итальянской школы. Чем ему это выгодно? Ему это дает власть, что все самое лучшее у него – самая лучшая жена, обучалась в самой лучшей школе. Вот эта власть «все самое лучшее» – это очень сильная мотивация, и ее можно переложить на что угодно. На ремонт в доме, на детей, куда они пойдут или поедут, даже на путешествия. Это придает ему статус!

Один из самых сильных стимулов – это выгода, деньги. Мне очень нравится реклама одного банка, где мужчина с пивом сидит в кресле, из тех, который вообще нестимулируемый: ровно в шесть пришел с работы, сел и.. жизнь – это телевизор. Приходит жена и начинает его разводить на то, что подружки едут в Италию на шопинг, и я хочу с ними. Можете себе представить, как стимулировать такого? Но она каким-то образом пытается: "Нам будет весело! Я буду в безопасности! Я с подружками, я не одна, когда у меня выдастся еще такая возможность?!" А он спрашивает: "А мне с этого что?" Я просто упала! Реально так в жизни и происходит. Мужчина всегда задает этот вопрос, когда женщина пытается его на что-то стимулировать. И тут реклама банка: "Выгодно для мужчин! Проценты от покупок, возврат денег!" И ему это выгодно: деньги, которые она там тратит, ему возвращают какими-то бонусами". Представьте, сделали реально работающую рекламу.

Предлагаю уже сегодня начать воплощать в жизнь и вводить в навык подобную стимуляцию. Самое банальное, что можно сделать уже сегодня – это супермаркет.

Представьте, пара, муж и жена приходят в магазин и что происходит в голове у мужчины? У него включается одно полушарие, инстинкт: сканирует ситуацию, изучает возможных врагов, территорию, опасности… У женщины в голове работает уже не одно полушарие, а моток проводов, которые хаотично пробегают и перетекают друг в друга, у нее сразу запускаются уже отработанные действия: тачка, быстро пошла, пришла, ушла, то есть она не думает, она просто делает, поэтому это происходит быстрее. А мужчина думает, поэтому все происходит немного медленнее. И вот они: она не думает, просто быстро делает, а он думает, но потом тоже сделает. И?

Итак, как стимулировать мужчину к действию? Просто замедлиться! Он не баран, он точно понимает, что нужно взять тележку, что нужно взять корзинку, просто ему на переработку информации нужно чуть-чуть больше времени, чем женщине.

То есть стимулировать его к действию нужно СВОИМ БЕЗДЕЙСТВИЕМ! Чтобы он что-то сделал, нужно самой не делать! Замедлиться. А если он медленный, то ты должна быть в два раза медленнее. Потому что точно найдется та женщина, которая будет медленнее, чем он. И рядом с ней он будет чувствовать себя офигенным, быстрым, инициативным и его не нужно будет никаким способом стимулировать.

Поэтому стимулируйте его очень аккуратно, тихо, просто замедляясь, делая чуть-чуть медленнее, чем он, с долей секунды задержки от своего мужчины. Это уже стимулировать его к действиям.

Мы раскрыли пять самых сильных способов как стимулировать мужчину: секс, удовольствие, конкуренция, власть, деньги и замедление! Смотрите на эти пункты как на возможность возбуждать, соблазнять, играть, искушая его. Самое главное, что нужно помнить: не нужно говорить ему, что делать! Это не стимул. Не выносите мужчинам мозг.

Еще по этой теме
Чем женщины сводят мужчин с ума: психологи раскрыли секрет

Чем женщины сводят мужчин с ума: психологи раскрыли секрет

Вы удивитесь! Что у мужчин признали знаком сексуальности

Вы удивитесь! Что у мужчин признали знаком сексуальности

Ученые рассказали, каких мужчин любят женщины

Ученые рассказали, каких мужчин любят женщины


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ķekava, 176000 EUR
Квартира
Квартира, Mārupe, 151900 EUR
Дом
Дом, Langstiņi, 169000 EUR

reklama.vesti.lv

Умер легендарный актер Алексей Баталов Showbiz

Умер легендарный актер Алексей Баталов

Герчиков: Происходит изнасилование страны! Новости

Герчиков: Происходит изнасилование страны!

Audi прибавила суперкару R8 Spyder V10 рекордных мощностей Hi-Tech

Audi прибавила суперкару R8 Spyder V10 рекордных мощностей

Юхан Меллик: «Путин ест детей и увлекается педофилией!» Новости

Юхан Меллик: «Путин ест детей и увлекается педофилией!»

В Китае осуществили квантовую телепортацию Hi-Tech

В Китае осуществили квантовую телепортацию

Психология

Отношения

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
INŽENIERIS/-E
INŽENIERIS/-E
ENGINEER
ENGINEER
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 