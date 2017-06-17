Пять способов стимулировать мужчину к действиям

Мужчина не будет делать больше, чем он считает нужным, а у нас, женщин, есть свои желания и планы. И чаще всего, мы хотим получить даже больше, чем ожидали, некий романтический бонус. Как получить желаемое, не вынося мозг своему мужчине, а наоборот вдохновить его на достижения расскажет основательница центра женского развития WOMAN INSIGHT - Светлана Керимова.

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Это как с детьми. Как побудить ребенка, например, больше читать? Ему нужна «морковка» впереди, какое-то обещание, что-то вкусненькое и интересненькое. Это называется положительная мотивация «к...» А есть еще отрицательная мотивация – «от». Она больше работает у женщин – если я не побегу, я стану жирной, старой и одинокой… Если я сама с ним сейчас что-то не сделаю, не поглажу, не помну, не захочу секса, то он пойдет к «Машеньке». Это тоже стимул. Согласитесь! Потому что на нас часто включает страх, а мужчин – желания. Они нацелены на достижения, на будущее, «к» цели – впереди ему нужно что-то приятное, ценное, статусное или полезное… То, что он там может получить. Так как же стимулируют их к действию?

Побуждает то, что возбуждает! Удовольствие. Обещание незабываемого наслаждения это стимул для мужчины. Если впереди будет вкусно, если там будет приятно, если там будет удовольствии и не обязательно физическое – это его включит. Например, какой смысл купить тебе какую-то вещь, или дорогое обучение? Ты хочешь сделать дорогую процедуру – грудь, сделать что-то с собой и на это нужны деньги… А он говорит: «И что? А мне с этого что? « В такой ситуации нужно пообещать, что это доставит ему удовольствие. Он сможет это потрогать, ты будешь более возбужденная и у него будет больше секса и «я буду такая хорошая девочка, если у меня это будет, что буду каждый день делать тебе массаж!»

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Конкуренция. И в природе конкуренция – это очень сильная стимуляция к действиям. Например, живут люди в гражданских отношениях достаточно долго и возникает вопрос, почему он не женится? Но если нет конкуренции, и у него возникают мысли – «Я что неудачник? Никому не нужна, а мне нужна?» Нужно вызвать у него здоровую борьбу, чувство соперничества. Показать, что есть другие самцы, которые метят территорию. И он берет ту женщину, которая ценится на рынке. Я очень грубо сказала, но так оно и есть. «Если я буду в этой шубе, то кум умрёт от зависти. Лопнет просто, треснет! А Маша вообще сойдет с ума». То есть в чем-то у него будет «длиннее, чем у всех остальных». И нужно просто ему это донести, пишет Lady.tochka.net.

Третье, что я бы отметила – это власть. Нужно добавить ему нулей, он станет круче! Например, то, что она поедет на это дорогое обучение, это поднимет его статус. Потому что у него жена не просто имидж-консультант, а она суперимиджмейкер итальянской школы. Чем ему это выгодно? Ему это дает власть, что все самое лучшее у него – самая лучшая жена, обучалась в самой лучшей школе. Вот эта власть «все самое лучшее» – это очень сильная мотивация, и ее можно переложить на что угодно. На ремонт в доме, на детей, куда они пойдут или поедут, даже на путешествия. Это придает ему статус!

Один из самых сильных стимулов – это выгода, деньги. Мне очень нравится реклама одного банка, где мужчина с пивом сидит в кресле, из тех, который вообще нестимулируемый: ровно в шесть пришел с работы, сел и.. жизнь – это телевизор. Приходит жена и начинает его разводить на то, что подружки едут в Италию на шопинг, и я хочу с ними. Можете себе представить, как стимулировать такого? Но она каким-то образом пытается: "Нам будет весело! Я буду в безопасности! Я с подружками, я не одна, когда у меня выдастся еще такая возможность?!" А он спрашивает: "А мне с этого что?" Я просто упала! Реально так в жизни и происходит. Мужчина всегда задает этот вопрос, когда женщина пытается его на что-то стимулировать. И тут реклама банка: "Выгодно для мужчин! Проценты от покупок, возврат денег!" И ему это выгодно: деньги, которые она там тратит, ему возвращают какими-то бонусами". Представьте, сделали реально работающую рекламу.

Предлагаю уже сегодня начать воплощать в жизнь и вводить в навык подобную стимуляцию. Самое банальное, что можно сделать уже сегодня – это супермаркет.

Представьте, пара, муж и жена приходят в магазин и что происходит в голове у мужчины? У него включается одно полушарие, инстинкт: сканирует ситуацию, изучает возможных врагов, территорию, опасности… У женщины в голове работает уже не одно полушарие, а моток проводов, которые хаотично пробегают и перетекают друг в друга, у нее сразу запускаются уже отработанные действия: тачка, быстро пошла, пришла, ушла, то есть она не думает, она просто делает, поэтому это происходит быстрее. А мужчина думает, поэтому все происходит немного медленнее. И вот они: она не думает, просто быстро делает, а он думает, но потом тоже сделает. И?

Итак, как стимулировать мужчину к действию? Просто замедлиться! Он не баран, он точно понимает, что нужно взять тележку, что нужно взять корзинку, просто ему на переработку информации нужно чуть-чуть больше времени, чем женщине.

То есть стимулировать его к действию нужно СВОИМ БЕЗДЕЙСТВИЕМ! Чтобы он что-то сделал, нужно самой не делать! Замедлиться. А если он медленный, то ты должна быть в два раза медленнее. Потому что точно найдется та женщина, которая будет медленнее, чем он. И рядом с ней он будет чувствовать себя офигенным, быстрым, инициативным и его не нужно будет никаким способом стимулировать.

Поэтому стимулируйте его очень аккуратно, тихо, просто замедляясь, делая чуть-чуть медленнее, чем он, с долей секунды задержки от своего мужчины. Это уже стимулировать его к действиям.

Мы раскрыли пять самых сильных способов как стимулировать мужчину: секс, удовольствие, конкуренция, власть, деньги и замедление! Смотрите на эти пункты как на возможность возбуждать, соблазнять, играть, искушая его. Самое главное, что нужно помнить: не нужно говорить ему, что делать! Это не стимул. Не выносите мужчинам мозг.

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