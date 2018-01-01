18 способов свести любимого с ума

Психология - штука тонкая, особенно когда дело касается отношений между мужчиной и женщиной - ведь они, как известно, очень по-разному воспринимают многие вещи в жизни. Вот ломает девушка голову, наизнанку выворачивается, чтобы произвести впечатление, а результата - ноль. И наоборот: есть такие простые мелочи, которые совершенно неожиданно могут произвести ошеломительный эффект. Вот они...

1. Покажи свою естественную красоту. Макияж подчеркивает твои прекрасные черты, но не недооценивай, насколько мужчины любят натуральный вид. Удиви его, показав себя естественную.

2. Заставь его добиваться тебя. Не переиграй, чтобы не показаться труднодоступной, но в то же время

не будь и слишком доступной и легкой добычей для него. Покажи ему, что ты будешь только с тем, кто обращается с тобой достойно, и что ты не готова влюбляться в первого встреченого.

3. Будь собой. Не пытайся вести себя как девушка, которая, по твоему мнению, должна ему понравиться. Так ты покажешься отчаянной. Просто будь собой.

4. Не нужно всегда звонить первой. Нет ничего неправильного, чтобы сделать первый шаг, но ты не должна делать его всегда.

Может быть, трудно устоять, чтобы не написать или не позвонить ему на следующий день, но если он совсем не прилагает усилий, он не стоит твоего времени.

5. Будь добра к его друзьям. Если ты можешь покорить его друзей, ты уже на полпути к его сердцу.

6. Не будь ревнивой. Проглатывай ревность. Если проблема серьезная, поделись с ним своими чувствами.

7. Смеши его. Чем больше вы вместе смеетесь, тем больше времени он хочет проводить с тобой.

8. Продолжай жить своей жизнью. Ни один мужчина не хочет женщину, которая просто ждет, когда выйдет замуж. Продолжай строить планы со своими друзьями и семьей.

9. Умей постоять за себя. Никогда не извиняйся за то, какая ты. Одно дело — признать свою ошибку, но не позволяй кому-то унижать тебя или пытаться изменить.

10. Пробуди в нем немного ревности. Акцент на слове «немного». Это поможет ему понять, что ты ему небезразлична.

11. Будь загадочной. Не рассказывай ему все про себя на первом свидании. Заставь его захотеть большего.

12. Следи за собой. Не только за своей внешностью.

Заботься о своем психологическом состоянии. Занимайся спортом, йогой, чем-то для души, чтобы быть уверенной и спокойной женщиной, которую хочет себе каждый мужчина.

13. Интересуйся им. Слушай его, узнавай, что ему нравится, что он любит, какой он, задавай вопросы. Мужчины любят женщин, которые умеют слушать.

14. Сними каблуки и отправься на приключения. Покажи ему себя с разных сторон.

Кроме стандартных свиданий, посиделок в кафе и походов в кино, предложи ему прогулку за город, в горы, поход, прокатитесь на велосипедах или поиграйте в теннис.

15. Наряжайся. По случаю удиви его шикарным нарядом — тем, в чем ты не ходишь каждый день.

16. Приготовь что-то для него. Путь к сердцу мужчины лежит по-прежнему через желудок.

17. Люби себя. Чем больше ты любишь себя, тем больше шансы, что он тоже полюбит тебя.

18. Улыбайся. Иногда такие простые жесты могут возыметь большее действие, чем слова.