Назван размер груди самых счастливых женщин

Представители британской клиники пластической хирургии Cosmetic Surgery Solicitors определили, что третий размер груди делает женщин счастливыми. Об этом сообщает The Sun.

В рамках национального исследования специалисты попросили респонденток рассказать, насколько они довольны своей грудью и как ее размер влияет на их повседневную жизнь.

39 процентов обладательниц третьего размера груди ответили, что полностью удовлетворены и своим телом, и жизнью. Четвертому размеру были рады 37 процентов женщин, первому — 34 процента.

29 процентов заявили, что их устраивает пятый размер. Наименьшее количество счастливых женщин оказалось среди обладательниц второго размера: их было лишь 27 процентов. Всего в опросе приняла участие 871 женщина.

«Мне пришлось учиться правильно себя вести и одеваться. Из-за большой груди все автоматически считают меня недалекой и гиперсексуальной», — пожаловалась одна из них.

«Мне нужно прилагать усилия, чтобы меня воспринимали всерьез», — поделилась другая.

«Если бы они были больше, я бы чувствовала себя увереннее», — призналась третья.

Однако когда женщин спросили, хотели бы они сделать операцию по увеличению или уменьшению груди, только 18 процентов дали положительный ответ.

Кстати, новую линию женского нижнего белья Рианны раскритиковали за недостаточно широкий ассортимент больших размеров. Несмотря на то, что вся продукция бренда Savage X Fenty певицы ориентирована на инклюзивность и включает бюстгальтеры от размера 32A до 44D и трусы от XS до 3XL, некоторые покупательницы не смогли подобрать себе белье и высказали свое возмущение в Twitter.