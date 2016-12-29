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Попробуйте приготовить на Новый год буженину из свинины, запеченной в духовке с чесноком, горчицей, медом и коньяком. Это вкусно и празднично!

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Ингредиенты: свиная вырезка - 1 кг, чеснок - 5 зубчиков, горчица - 2 ст. л., жидкий мед - 1 ст. л., коньяк - 2 ст. л., соль, молотый черный перец, молотый красный перец и растительное масло по вкусу.

Приготовление:

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1. Чеснок почистить и разрезать на пластинки. Обвалять в соли и перце. Сделать проколы в мясе и нашпиговать чесноком. Хорошо натереть вырезку солью и перцем.

2. Смешать горчицу, мед, коньяк и растительное масло (2 ст. л.). Мариновать в этой смеси мясо минимум 2 часа, время от времени переворачивая.

3. Разогреть масло в сковороде. Обжарить мясо по 2 минуты с каждой стороны.

4. Затем переложить вырезку в конверт из фольги вместе с остатками маринада и сока от обжаривания. Плотно закрыть.

5. Запекать при температуре 170 град. С около 60-90 минут.

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