"Лиго в лесу": черный Янов сыр

Рядом с бокалом пива на праздничном столе обязательно должен лежать сыр, который является символом солнца и плодородия. Мы предлагаем попробовать свои силы и приготовить необычный черный сыр.
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Накануне Лиго TVNET рассказывает о самых интересных и необычных рецептах к праздничному застолью, которое мы традиционно проводим на природе. В этом году мы предлагаем узнать, как приготовить вкусные блюда из даров леса и того, что нам подарила Матушка-природа.
Необходимо:
- Жирное молоко — 1,5 литра
- Творог — 500 г
- Масло — 100 г
- Тмин
- Соль
- Желтки трех яиц
- Сено
- Марля и веревка
В кастрюлю заливаем молоко, добавляем творог и нагреваем на костре.
После выделения сыворотки еще немного держим на огне и добавляем желтки трех яиц, масло и тмин.
Затем снимаем с огня и к получившейся массе добавляем пепел от сожженного сена. Когда масса становится темной, оборачиваем ее марлей, вешаем на 4 часа на дерево.
Приятного аппетита!
Выражаем благодарность латвийскому знатоку вкусов Ритварсу Тому Логину, а также всей команде TVNET: Мартиньшу Отто, Герде Пулкстене, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу.
Одежда: Linotēka, Crown Me, Paviljons