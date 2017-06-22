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Рядом с бокалом пива на праздничном столе обязательно должен лежать сыр, который является символом солнца и плодородия. Мы предлагаем попробовать свои силы и приготовить необычный черный сыр.

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Накануне Лиго TVNET рассказывает о самых интересных и необычных рецептах к праздничному застолью, которое мы традиционно проводим на природе. В этом году мы предлагаем узнать, как приготовить вкусные блюда из даров леса и того, что нам подарила Матушка-природа.

Необходимо:

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  • Жирное молоко — 1,5 литра
  • Творог — 500 г
  • Масло — 100 г
  • Тмин
  • Соль
  • Желтки трех яиц
  • Сено
  • Марля и веревка
"Лиго в лесу": черный Янов сыр

Фото: "Лиго в лесу": черный Янов сыр0

В кастрюлю заливаем молоко, добавляем творог и нагреваем на костре.

После выделения сыворотки еще немного держим на огне и добавляем желтки трех яиц, масло и тмин.

Затем снимаем с огня и к получившейся массе добавляем пепел от сожженного сена. Когда масса становится темной, оборачиваем ее марлей, вешаем на 4 часа на дерево.

Приятного аппетита!

Выражаем благодарность латвийскому знатоку вкусов Ритварсу Тому Логину, а также всей команде TVNET: Мартиньшу Отто, Герде Пулкстене, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу.

Одежда: Linotēka, Crown Me, Paviljons

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