Продававшая девственность модель передумала и огорчила родителей

Итальянская модель, ранее выставившая свою невинность на аукцион, заявила, что не собирается ее продавать. Об этом сообщило издание The Sun.

«Я совершила глупый поступок, в котором очень раскаиваюсь. Если бы я могла вернуть время назад, я бы не сделала это, но моей целью не было как-то прославиться», — объяснила она. По словам Николь, ей просто захотелось проверить, заплатит ли кто-нибудь за это.

Девушка пожаловалась, что ее жизнь превратилась в кошмар, так как ей постоянно звонят из эскорт-агентства и спрашивают, как перевести деньги.

К тому же, как только ее родители узнали об объявлении, они «лишились дара речи».

Представители агентства отрицают, что докучали девушке. Они признали, что страницу с аукционом уже убрали с сайта, но отметили, что еще 20 января девушка заявляла, что «очень заинтересована в сделке».

«Мы вообще не думали, что это «шутка». Она не просила отменить аукцион, но правда то, что она беспокоилась о родителях», — заявили изданию представители агентства. Они считают, что девушка сделала это, чтобы прославиться.

18-летней модели под псевдонимом Николь (Nicole) предлагали шестизначную сумму за первую ночь после публикации ее фотографий в кружевном белье на сайте эскорт-услуг.

Ранее девушка заявляла, что собирается потратить деньги на учебу в университете и купить на них дом для родителей. Однако она не ставила их в известность о своем плане.