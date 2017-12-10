Продавщица занялась проституцией и сравнила две профессии

25-летняя Лана Уэст сменила профессию менеджера по продажам и занялась проституцией. Об особенностях новой работы она рассказала изданию Daily Star.

По словам женщины, она занята легальной проституцией в американском штате Невада, где секс за деньги разрешен законом. По ее словам, она чувствует себя в безопасности, и так работать намного лучше, чем пользоваться специальными мобильными приложениями для секс-знакомств.

Уэст рассказывает, что зарабатывает сегодня около 30 тысяч долларов в месяц.

Она предпочитает постоянных клиентов, которые в обмен за секс не только дают деньги, но покупают ей новую одежду, водят ужинать и оплачивают жилье.

Единственная проблема — семья Уэст негативно восприняла ее новое занятие. Однако сама женщина не понимает причину этого. По ее словам, у нее нерелигиозные родители, и они могли бы отнестись к ее работе более снисходительно.

По мнению Уэст, работа проститутки ничем не хуже других, а ей самой такой способ зарабатывания денег нравится.

Oscar’s Tonight! A post shared by Lana West (@_lanawest) on Mar 4, 2018 at 5:08pm PST

A post shared by Lana West (@_lanawest) on Jan 12, 2018 at 6:11pm PST