Сексуальная совместимость знаков Зодиака: 6 идеальных пар

Сексуальная совместимость крайне важна, потому что не бывает благополучных отношений без физической связи. На сексе основана влюбленность, из которой и произрастает сама любовь.

Совместимость в сексе достигается путем слияния вкусов и предпочтений. Понять, нравитесь ли вы друг другу в этом направлении, не так уж и сложно, однако зачастую люди ошибочно думают, что у них отличная совместимость, хотя все не так уж и радужно. Астрологи выделяют для каждого знака Зодиака лишь одну идеальную пару или, как минимум, наиболее подходящую. Еще один важный момент — совместимость в отношениях. Если вы в сексе лучше всего подходите друг другу, это не значит, что любовь, семья и брак между вами будут такими же «высокопроизводительными».

Овен и Скорпион

Что касается слияния физического, то такой союз будет крайне продуктивным. Овны обожают отдавать, а Скорпионы — принимать.

Эти люди будут прекрасно проводить время в постели. Особенно это касается тех случаев, когда мужчина — Овен, а женщина — Скорпион, хотя и в обратном случае такой паре будет довольно интересно друг с другом.

Секс будет бурным и приятным, довольно развратным и крайне запоминающимся. Если такая пара хочет пробыть друг с другом как можно дольше, то придется идти на уступки. Долгий союз возможен в том случае, если любви предшествовала дружба.

Телец и Рыбы

Тельцы в себе содержат множество черт характера, которыми восхищаются Рыбы. Они оба обожают красоту, а потому секс будет очень чувственным и романтичным. Однако чем быстрее люди в такой паре переходят от слов к делу, тем больше разочаровываются впоследствии. Лучше всего немного подождать, подогреть свое вожделение, а потом отдаться этому пламени. Что примечательно, так это довольно неплохая совместимость в целом между Тельцами и Рыбами.

Для секса лучше будет, если Рыбы окажутся девушками или женщинами, а Тельцы — мужчинами. Для повышения же качества семейной жизни и отношений в целом будет лучше наоборот.

Эти люди творчески развиты, поэтому им не составит труда привнести в секс разнообразие. Большой плюс такого союза — схожие приоритеты.

Близнецы и Весы

Запретов в сексе для обоих этих знаков Зодиака нет. Без разницы, кто мужчина, а кто женщина. Это очень продуктивные в сексуальном плане отношения. Единственный недостаток — слабая ментальная связь и склонность к изменам.

Между Близнецами и Весами есть огромное притяжение. В сексе люди этих знаков совместимы, пожалуй, наилучшим образом. Если дело дойдет до серьезных отношений, то они могут быть длительными, но не прочными.

Причина — эгоизм обеих сторон.

Дева и Лев

Мужчина-Дева и женщина-Лев — это пара с хорошей сексуальной совместимостью. Конечно, есть и пламя, и стремление к экспериментам, но самая важная отличительная черта такого союза — взаимодополняемость и стойкость чувств. Да, секс между Девой и Львом может быть не особенно пылким и страстным, но он не перестает нравиться этим людям.

Девам нравится высокая самооценка Льва, что сильно возбуждает. Львов же привлекает харизма Девы, поэтому их сексуальная жизнь крайне гармонична. Есть база для влюбленности, и есть куда расти.

Словом, в браке и в отношениях у таких людей всегда будет чем заняться. Это не просто влечение, а задатки любви с первого раза в постели.

Водолей и Стрелец

Эти люди очень динамичны и обожают флирт. Их жизнь невероятно яркая, поэтому и секс между ними самого первого сорта, равно как и отношения в целом. Даже в браке эти люди очень хорошо совместимы. У них схожие интересы и жизненные принципы.

Между этими знаками Зодиака очень быстро вспыхивает страсть. Сила физической близости у этих людей выражается в долговечности, а не в яркости. И те, и другие жаждут секса, чувствуя притягательность партнера.

Это симпатия в высшей степени, стремительно перетекающая в сексуальную связь. От каждой из сторон требуется лишь немного честности. Остальное сделают чувства и страсть. Секс будет просто невообразимым.

Козерог и Рак

Отношения между представителями этих знаков — тот самый случай, про который говорят: противоположности притягиваются. Предельно земной мужчина-Козерог и мечтательная женщина-Рак с первого взгляда друг на друга могут почувствовать взаимное притяжение. Хотя и в обратном случае эффект будет похожим. Дело в том, что

сильная разница в их характерах, мировоззрении и принципах однозначно спровоцирует желание узнать друг друга получше. Более того, первоначальное физическое влечение вполне может перерасти в более глубокий интерес,

а потому представители этих знаков при желании смогут построить крепкие отношения и даже семью.

Не стоит думать, что у остальных пар совместимость обязательно хуже. Нет, это не так, просто другие пары значительно реже достигают в постели полной гармонии и понимания.

Сексуальность определяется не звездами, а внутренним миром, характером. Сексуальность — это то, что рождается с ходом времени. Она может быть приобретенной, но не может быть утраченной в одночасье. Чем опытнее человек в любви, тем выше его шансы на получение удовольствия с последующими партнерами.