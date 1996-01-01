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Осторожно: очень горячо! В Сиднее показали секси-новинки строго 18+

Русский TVNET
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Фото: MEGA/Scanpix

В самом крупном и и старейшем австралийском городе Сиднее прошла ежегодная выставка достижений индустрии секс-развлечений Sexpo. Это мероприятие, впервые состоявшееся в 1996 году, является самым посещаемым в стране. Организатором Sexpo является бывший автомеханик Дэвид Росс, который после дорожной аварии решил резко изменить свою жизнь и прошел путь от владельца борделя до признанного лидера в секс-индустрии.

Известнейщая австралийская выставка здоровья, сексуальности и стиля жизни Sexpo посвящена взрослым развлечениям и интимным товарам. Ее цель - обеспечить всем желающим доступ к последней информации, касающейся эротической сферы.

В мероприятии принимают участие порнозвезды, проходят стрип-шоу и семинары, демонстрируются новейшие разработки в области секс-игрушек, в том числе и технически усовершенствующиеся с каждым годом секс-куклы.

Сами понимаете, как там жарко! Смотрите фото - строго 18+...

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