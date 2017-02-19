Знать, чтобы не умереть: 8 ранних симптомов рака поджелудочной железы

Каждый год более чем у 50 000 американцев диагностируют рак поджелудочной железы – органа в пищеварительной системе, который производит ферменты, помогая переваривать пищу. Рак поджелудочной железы - это заболевание, при котором злокачественные клетки развиваются в тканях этого органа. Очень важно, чтобы все знали о ранних признаках этой смертельной болезни. Как и в случае с раком шейки матки, самые ранние симптомы можно спутать с другими заболеваниями. В результате рак поджелудочной железы диагностируется слишком поздно.

Ранние симптомы болезни часто проявляются в вашей пищеварительной системе.

Ниже перечислены ранние признаки рака поджелудочной железы. Если вы заметили какие-либо из них, вам следует немедленно обратиться к врачу.

1. Неожиданный диагноз: сахарный диабет. Диабет - это заболевание, при котором организм не вырабатывает достаточное количество инсулина и перестает регулировать уровень сахара в крови. Это распространенное заболевание, которое проявляется во многих различных формах, но внезапный диагноз у взрослого может быть признаком первых стадий рака поджелудочной железы.

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Так как заболевание поджелудочной железы может вызвать проблему с инсулином, вы не должны исключить рак поджелудочной железы, если вам внезапно поставили диагноз диабет.

2. Зуд в руках и ногах. Даже небольшая опухоль поджелудочной железы может блокировать желчный проток. Если канал заблокирован, желчь начинает накапливаться в организме.

Когда в крови слишком много желчи, она начинает создавать соединения, которые нельзя разбить. Эти соединения накапливаются в руках и ногах, и из-за этого ваши ладони и подошвы ног постоянно чешутся.

3. Пожелтение глаз. Скопление желчи в кровотоке обычно называют желтухой. Ярко-желтый пигмент желчи может проявляться в белках глаз. Это еще один признак того, что в поджелудочной железе может развиваться небольшая опухоль.

4. Ноющая боль в желудке. Боль в животе - распространенный симптом, у которого много различных причин. Боль в поджелудочной железе - «грызущая боль», которая немного похожа спазмы при голоде. Люди, которые болели раком поджелудочной железы, также сообщают, что боль проходит, если наклониться вперед.

5. Странный стул. Кал может предоставить самую раннюю информацию о проблеме, возникшей в поджелудочной железе.

Если желчь не обрабатывается должным образом, каловые массы не будут иметь нормальный коричневый цвет. Вместо этого они будут бледными и глинистыми,

а это уже повод обратиться к врачу.

6. Внезапная потеря веса. Потеря веса приветствуется, если вы пытаетесь сбросить лишние килограммы в спортзале, но это тревожный знак, если вы ничего не делаете для того, чтобы сбросить вес. Развитие опухоли поджелудочной железы может мешать вам тщательно переваривать пищу. Это означает, что жир, сахар и необходимые питательные вещества не попадут в ваш организм.

7. Исчезновение тяги к любимым продуктам. Если вас всегда тянуло к шоколаду или сыру, а затем вдруг исчезло желание их есть, на это стоит обратить пристальное внимание. Когда ваша поджелудочная железа перестает вырабатывать пищеварительные ферменты, это может повлиять на ваш аппетит.

В дополнение к ощущению тошноты вы можете обнаружить, что определенные продукты, которые вы раньше обожали, больше не кажутся вам вкусными.

8. Потеря аппетита. Рак поджелудочной железы может привести и к полной потере аппетита. Вы будете чувствовать себя голодным, но обнаружите, что полностью наелись, после одной-двух ложек еды. Недостаток пищеварительных ферментов может перекрыть всю систему и запутать ваш желудок.

Если вы заметили какие-либо из этих симптомов, как можно быстрее обратитесь к врачу. Все эти ранние признаки помогут поставить правильный диагноз и вовремя начать лечение.

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