Стало плохо? Простое средство за минуту предотвратит сердечный приступ

Многие люди этого не знают, но есть одно простое и очень мощное лекарство, которое способно всего за 1 минуту предотвратить сердечный приступ.

Первым этот фантастический эффект заметил знаменитый травник Джон Кристофер. Он всю свою медицинскую карьеру искал волшебное снадобье, которое помогло бы людям избегать сердечных приступов, и даже придумал особую формулу, состоящую из 50 разных трав.

Но однажды он нашел ингредиент, который перечеркнул всю его предыдущую работу! Этот ингредиент - кайенский перец!

В ходе своей работы Кристофер выяснил, что эта чудесная приправа способна остановить сердечный приступ всего за 50 секунд! По его словам, этот метод уже спас тысячи жизней!

Для начала убедитесь, что этот прекрасный перец всегда есть на вашей кухне!

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Как использовать

Этот перец - одна из разновидностей перца чили. Есть халапеньо, есть ямайский острый перец, а есть - кайенский. Продают его обычно в продуктовых супермаркетах и магазинчиках здорового питания. Выращивается он в Индии и Южной Америке.

Когда кто-то из членов вашей семьи пожалуется на резкую боль в груди, немедленно возьмите чайную ложку молотого кайенского перца, размешайте ее в стакане воды и дайте выпить пациенту! Чтобы трюк сработал, человек должен быть в сознании.

Если же близкий вам человек лежит рядом уже без сознания, попробуйте взять экстракт кайенского перца и нанести несколько капель под его язык.

Это тоже может сработать!

Все дело в том, что кайенский перец - мощный стимулятор. Он увеличивает частоту сердечных сокращений и позволяет организму быстрее прокачивать кровь по всем своим тканям. Кроме того, известно, что он мгновенно останавливает внутреннее кровотечение, если оно началось!

Эксперты в области здравоохранения говорят, что, если бы все люди знали этот трюк, мы бы могли спасти огромное количество жизней!

А вот что можно сделать для профилактики! Рецепт доктора Шульца...

Есть настойка, которая в Германии считается лучшим средством для профилактики сердечных приступов. Главный ингредиент - все тот же...

Вам понадобятся:

- кайенский перец в виде порошка;

- 1-3 свежих плода этого же перца;

- 50-процентный спирт или водка;

- стеклянная бутылка объемом 1 литр;

- перчатки.

Что делать:

1. Для безопасности наденьте перчатки. Заполните четверть стеклянной бутылки порошком кайенского перца. Влейте столько алкоголя, чтобы он покрыл весь порошок.

Кайенский перец. Фото: Flickr/by blumenbiene

2. Смешайте свежие перцы с достаточным количеством алкоголя в блендере. Ваша задача - получить такую консистенцию, какая есть у обычного соуса (например, кетчупа). Добавьте этот «соус» в бутылку с порошковым перцем и алкоголем.

3. Теперь доверху залейте бутылку водкой. Хорошенько встряхивайте ее по несколько раз в день.

4. На второй день поставьте настойку в темное место на две недели. Потом достаньте ее и процедите.

5. Получившемуся эликсиру дайте настояться еще три месяца, если вам не хватает крепости.

Хранить эту настойку можно сколько угодно долго - лишь бы она была в темноте.

Рекомендации доктора Шульца

Принимайте по 5-10 капель настойки в день, если у вас есть проблемы с сердцем.

Также помните, что кайенский перец:

- обладает противогрибковыми свойствами;

- оказывает благотворный эффект на пищеварительную систему, стимулирует выработку желудочного сока, помогает при вздутии живота;

- обладает сильными противораковыми свойствами.

Особенно его рекомендуют пациентам с диагнозом «рак легких». Содержащийся в перце капсаицин очень хорошо справляется с последствиями курения.

Ну что, готовы уже идти в магазин и покупать впрок это чудесное лекарство? Мы бы на вашем месте именно это и сделали! Сегодня же!

И, пожалуйста, поделитесь этой ценной памяткой с друзьями! Как знать, возможно, однажды она спасет жизнь кому-то из ваших близких.

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