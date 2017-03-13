Грязная дюжина: ТОП-список отравленных пестицидами продуктов

Клубника
 

Клубника. Фото: Ieva Čīka / LETA

Клубника заняла первое место в ежегодном рейтинге растительных продуктов, наиболее и наименее сильно загрязненных пестицидами. В ее образцах обнаружили 20 видов химических веществ.

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Как известно, такой список составляет Американская некоммерческая организация Environmental Working Group (EWG). И в этом году звание «самого грязного продукта» досталось клубнике. Да, такого удара не ожидал никто. На втором месте оказался не менее любимый шпинат.

Эксперты установили, что «грязная парочка» отличается наибольшим содержанием пестицидов и представляет опасность для здоровья.

Анализ, проведенный EWG, показал, что почти в 70% образцов 48 видов наиболее распространенных растительных продуктов присутствуют следы одного или более пестицидов (всего 178 химикатов и продуктов их разложения). Составленную по материалам этого анализа «Грязную дюжину» 2017 года возглавила любимая многими клубника.

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Также в нее вошли нектарины, яблоки, персики, сельдерей, виноград, вишня, помидоры, сладкий перец, груши и картофель. Последние две культуры появились в списке в текущем году, вытеснив из него помидоры черри и огурцы.

– Если вы не хотите кормить свою семью продуктами, загрязненными пестицидами, EWG поможет вам сделать правильный выбор, – говорит Соня Лундер, старший аналитик EWG. – Да, фрукты, овощи и ягоды являются важнейшей частью рациона любого человека, но лучше употреблять органические продукты, при выращивании которых не используют химические удобрения.

Даже минимальное потребление продуктов, выращенных при помощи пестицидов, может быть опасно для взрослых и детей.

Поэтому при возможности нужно отказаться от них.

В списке «Грязная дюжина» EWG выделила продукты с наибольшим содержанием пестицидов. Каждый из вышеперечисленных пищевых продуктов содержал высокую концентрацию пестицидов. Нужно сказать, что груши и картофель впервые вошли в «Грязную дюжину», вытеснив помидоры и огурцы из прошлогоднего списка и потеснив яблоки, которые с 2013 года занимали верхнюю строчку «хит-парада» наиболее загрязненных пестицидами овощей и фруктов.

Что до самых чистых продуктов, то их список также обновлен. В 2017 году в него попали сладкая кукуруза, авокадо, ананасы, капуста, лук, зеленый горошек, папайя, спаржа, манго, баклажаны, белая мускатная дыня, киви, канталупа (разновидность дыни), цветная капуста и грейпфруты.

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