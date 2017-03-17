Шесть распространенных мифов об уходе за волосами

Обещание, что волосы будут красивыми и здоровыми, можно встретить и в советах парикмахеров о современных процедурах, и в рекламе шампуней, и в бытующих в семье бабушкиных секретах. Для того чтобы выяснить, чему из этого можно верить, приглашенный лектор Академии здоровья и красоты BENU – врач-трихолог Инга Земите рассказывает о наиболее распространенных мифах, связанных с уходом за волосами.

Миф № 1: цена шампуня говорит о его качестве

Цена шампуня не всегда определяет, насколько он хороший и качественный. Трихолог Инга Земите отмечает, что при выборе шампуня цена не должна быть решающим фактором, потому что

одному может подойти шампунь, цена которого 35 евро, а у другого волосы будут здоровыми и блестящими от шампуня стоимостью всего пару евро.

Важно, когда моете волосы разными шампунями и экспериментируете, осознанно оценивать эффект и уже тогда соответственно выбирать самый подходящий для ухода за волосами шампунь, основываясь на своем личном опыте. Следует помнить, что главный показатель – самочувствие.

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Миф № 2: часто мыть волосы вредно

Нередко среди женщин бытует миф о том, что частое мытье волос вредит волосам и они становятся сухими, начинают быстро салиться или выпадать. Д-р И. Земите говорит, что мыть волосы надо в зависимости от того, как быстро они загрязняются, потому что вода и подходящие для ухода за волосами средства не вредят здоровью и силе волос, а также ни в коей мере не влияют на выработку себума, который делает волосы жирными.

Если после мытья все же появляется ощущение сухости или раздражения, то виной тому, скорее всего, выбор несоответствующего шампуня.

Миф № 3: стрижка способствует росту волос

Лектор Академии здоровья и красоты BENU говорит, что человеческий волос в зависимости от генетики и условий роста волос вырастает в среднем на 3-18 см в год. Стрижка волос не влияет на скорость их роста. Несомненно, подравнивание кончиков помогает улучшить их внешний вид и облегчить расчесывание, но оно не ускоряет их рост у корней и не лечит выпадение волос. Это не тот метод, который поможет решить проблемы с волосами. Однако специалист отмечает, что существует достаточно много действенных методов, которые на самом деле могут помочь – это и специальные средства, предназначенные для лечения выпадения волос, замедления их роста и других проблем, и различные процедуры, которые подбираются индивидуально, в зависимости от тяжести проблемы.

Миф № 4: частое расчесывание улучшает рост волос

В действительности частое расчесывание волос скорее наносит вред их структуре, чем помогает. Оно нарушает кутикулу волоса.

Чем больше волосы расчесывают, тем хуже становится качество их стержней, в особенности если существует привычка расчесывать мокрые волосы,

когда они бывают особенно хрупкими. Напротив, массаж корней волос может улучшить их рост, поскольку способствует кровообращению. Однако трихолог И. Земите советует не делать это самостоятельно, а лучше довериться профессиональному массажисту.

Миф № 5: покраска волос повреждает волосы

Краска для волос не оказывает влияния на самый корень волоса (если только не существует аллергии на конкретную краску, которая вызывает дерматит, таким образом ухудшая как состояние кожи, так и состояние корня волоса). Во время покраски раскрываются чешуйки кутикулы волоса, чтобы волос заполнился пигментом. Если после окраски раскрывшиеся чешуйки остаются открытыми, волосы становятся ершистыми, сухими и быстро теряют цвет. Поэтому

обладательницам крашеных волос после окраски рекомендуется использовать качественный бальзам, который пригладит раскрытые чешуйки и позволит сохранить качество волоса.

Если эти условия соблюдается, то волосы не повреждаются. Вреднее, чем окраска – отбеливание волос, при котором волосы не наполняют, а освобождают от первоначально имевшегося пигмента, затем заполняя новой краской, что может сделать стержень более хрупким.

Миф № 6: масло делает волосы более здоровыми

Втирание в волосы масла является одним из наиболее популярных методов, которые применяются в домашних условиях. Как зародился этот миф? Трихолог поясняет, что людей вводит в заблуждение сиюминутный блеск. Однако следует понимать, что блестит не волос, а масло.

В тот момент, когда оно начинает высыхать, деформируется кутикула волоса, и ее становится легче оборвать во время расчесывания и укладки волос.

К сожалению, со временем волос вновь становится непослушным и некачественным. Зная, насколько глубоко укоренился этот миф, его используют и в качестве маркетингового трюка для продажи косметических продуктов. Поэтому доктор Земите рекомендует вместо масла использовать сыворотки, бальзамы и маски. При этом отдавать предпочтение следовало бы тем средствам, которые делают волосы более здоровыми в долгосрочной перспективе.

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