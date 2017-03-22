Чай и кофе – напитки с большим потенциалом пользы для здоровья, что не раз утверждалось представителями науки. Но оказалось, что их неправильное употребление способно производить негативный эффект, в чем убедились английские исследователи.

Если и пить кофе или чай, то со знанием дела. Новая работа ученых из Университета Восточной Англии продемонстрировала, что горячие напитки могут привести к тому, что организм недополучит полезные вещества из других продуктов.

Если человек принимает витаминные добавки, или употребляет в пищу пробиотические продукты (кисломолочные), а после этого пьет горячий чай или кофе, то это «ломает» процесс усвоения полезных веществ организмом

– таково мнение клиницистов.

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«Горячие напитки могут резко уменьшить полезные эффекты препаратов и даже убить полезные бактерии в пробиотических продуктах, таких, например, как йогурты», - заявили авторы работы. В частности, они установили, что

напитки высокой температуры, выпиваемые в течение часа после принятия витаминов, подавляют их поглощение на 80%. Такой же эффект в подобных условиях проявляет и горячая еда.

«Мы не рекомендуем употреблять пробиотические продукты, витаминные и минеральные добавки одновременно с чаем, кофе или горячей пищей. Эти напитки содержат много полезных веществ, но в данных обстоятельствах они связываются с железом и другими минералами, мешая их усвоению. Очень горячие напитки могут сделать некоторые витамины абсолютно бесполезными и уничтожить чувствительные к температуре пробиотики», - резюмировали сотрудники Университета Восточной Англии.

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