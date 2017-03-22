Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Lev Dolgachov/Scanpix

Чай и кофе – напитки с большим потенциалом пользы для здоровья, что не раз утверждалось представителями науки. Но оказалось, что их неправильное употребление способно производить негативный эффект, в чем убедились английские исследователи.

Еще по этой теме

Если и пить кофе или чай, то со знанием дела. Новая работа ученых из Университета Восточной Англии продемонстрировала, что горячие напитки могут привести к тому, что организм недополучит полезные вещества из других продуктов.

Если человек принимает витаминные добавки, или употребляет в пищу пробиотические продукты (кисломолочные), а после этого пьет горячий чай или кофе, то это «ломает» процесс усвоения полезных веществ организмом

– таково мнение клиницистов.

Реклама

«Горячие напитки могут резко уменьшить полезные эффекты препаратов и даже убить полезные бактерии в пробиотических продуктах, таких, например, как йогурты», - заявили авторы работы. В частности, они установили, что

напитки высокой температуры, выпиваемые в течение часа после принятия витаминов, подавляют их поглощение на 80%. Такой же эффект в подобных условиях проявляет и горячая еда.

«Мы не рекомендуем употреблять пробиотические продукты, витаминные и минеральные добавки одновременно с чаем, кофе или горячей пищей. Эти напитки содержат много полезных веществ, но в данных обстоятельствах они связываются с железом и другими минералами, мешая их усвоению. Очень горячие напитки могут сделать некоторые витамины абсолютно бесполезными и уничтожить чувствительные к температуре пробиотики», - резюмировали сотрудники Университета Восточной Англии.

Еще по этой теме
Медики предупреждают: горячий чай и кофе могут довести до рака!

Медики предупреждают: горячий чай и кофе могут довести до рака!

Врачи нашли лучший для здоровья способ пить кофе

Врачи нашли лучший для здоровья способ пить кофе

Врачи рассказали об опасности чаепития

Врачи рассказали об опасности чаепития


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 45000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR
Дом
Дом, Salaspils, 99500 EUR

reklama.vesti.lv

Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков Hi-Tech

Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков

Молодая мама Пелагея восхитила точеной фигурой после родов Showbiz

Молодая мама Пелагея восхитила точеной фигурой после родов

Объявлена война автохамам: «Прославим» быдло-водителей! Новости

Объявлена война автохамам: «Прославим» быдло-водителей!

Трамп описал Путина двумя словами Новости

Трамп описал Путина двумя словами

В Риге прошел кастинг вокального конкурса для детей Kids Awards Showbiz

В Риге прошел кастинг вокального конкурса для детей Kids Awards

Здоровье

Научные открытия

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 270 EUR
Продают Земля, Бабитe
Продают Земля, Бабитe 31 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Юрмалe
Продают Квартиры, Юрмалe 326 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 