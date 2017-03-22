Чай и кофе – напитки с большим потенциалом пользы для здоровья, что не раз утверждалось представителями науки. Но оказалось, что их неправильное употребление способно производить негативный эффект, в чем убедились английские исследователи.
- Что происходит с человеком, выпившим кофе 7 декабря 2016 г.
- Что произойдет, если пить зеленый чай каждый день 5 декабря 2016 г.
- Пьете чай в пакетиках? Вы не представляете, какой вред он может нанести! 11 августа 2016 г.
- Никогда не догадаетесь, что добавить в кофе, чтобы стать стройнее 3 ноября 2015 г.
- Что кофе делает с вашей кожей 6 февраля 2015 г.
Если и пить кофе или чай, то со знанием дела. Новая работа ученых из Университета Восточной Англии продемонстрировала, что горячие напитки могут привести к тому, что организм недополучит полезные вещества из других продуктов.
Если человек принимает витаминные добавки, или употребляет в пищу пробиотические продукты (кисломолочные), а после этого пьет горячий чай или кофе, то это «ломает» процесс усвоения полезных веществ организмом
– таково мнение клиницистов.
«Горячие напитки могут резко уменьшить полезные эффекты препаратов и даже убить полезные бактерии в пробиотических продуктах, таких, например, как йогурты», - заявили авторы работы. В частности, они установили, что
напитки высокой температуры, выпиваемые в течение часа после принятия витаминов, подавляют их поглощение на 80%. Такой же эффект в подобных условиях проявляет и горячая еда.
«Мы не рекомендуем употреблять пробиотические продукты, витаминные и минеральные добавки одновременно с чаем, кофе или горячей пищей. Эти напитки содержат много полезных веществ, но в данных обстоятельствах они связываются с железом и другими минералами, мешая их усвоению. Очень горячие напитки могут сделать некоторые витамины абсолютно бесполезными и уничтожить чувствительные к температуре пробиотики», - резюмировали сотрудники Университета Восточной Англии.Еще по этой теме