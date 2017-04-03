Ученые назвали самую опасную для здоровья ягоду. А мы ее так любим!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Lev Dolgachov/Scanpix

Американские исследователи сообщили, что им удалось выяснить, какую ягоду нельзя употреблять в пищу.

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Оказалось, что вовсе не волчьи ягоды являются самыми ядовитыми, как могут подумать многие. На самом деле

здоровью людей сильнее угрожает обычная клубника. Как следует из данных статистики, она очень часто становится причиной очень опасных, иногда даже летальных, отравлений.

Однако речь идет об употреблении этой ягоды в больших количествах.

Только иногда небольшое употребление этой ягоды приводит к тому, что человек может получить отравление, поскольку обычно концентрация опасных веществ не так высока. Но если переборщить, то отравиться невероятно легко. При этом ученые отмечают, что даже незначительные количества пестицидов провоцируют негативные последствия для здоровья в отдаленной перспективе.

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Эксперты отмечают, что защитить себя от отравления можно, отказавшись от употребления покупной ягоды, поскольку только выращенная дома клубника может быть наверняка безопасной для здоровья, а та, которую продают в магазинах, очень вероятно была обработана химикатами.

Особенно вредно покупать эту ягоду в зимнее время, когда она содержит в себе огромное количество вредных веществ, поскольку без химии вырастить ее в естественной среде невозможно.

На второе место по вероятности зараженности пестицидами ученые поставили шпинат (это, конечно, не ягода, но знать стоит).

Чуть менее опасны для здоровья человека яблоки, груши, нектарины, сельдерей, виноград, персики и вишни.

Ученые говорят, что лучше всего такие фрукты тщательно обрабатывать, срезать шкурку, а по возможности не есть вне сезона, когда вероятность обработки химикатами особенно высотка, а их концентрация выше нормы в разы.

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