Магнитная буря с 23 по 27 апреля: как пережить пять непростых дней

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Piotr Marcinski/Scanpix

Пятидневная магнитная буря принесет много проблем с самочувствием большому количеству людей по всему миру. Однако это не повод унывать, потому что способ сохранить свои силы есть.

Метеочувствительные люди — это небольшой процент населения планеты. Доля людей, которые страдают от магнитных бурь, составляет примерно 3%. Для всех остальных должны совпасть пара или несколько факторов для того, чтобы буря вызвала какие-то негативные реакции организма.

С 23 по 27 апреля будет весьма опасный период, когда даже здоровые и сильные люди могут почувствовать вялость, усталость, плохое настроение.

Особенности грядущей магнитной бури

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23 апреля солнечный ветер достигнет нашей планеты. Это будет мощнейший энергетический штурм, похожий на шквальный ветер. Колебания магнитосферы достигнут сразу же второго уровня силы. Это значит, что уже к началу второй половины дня многие метеочувствительные люди могут выйти из строя.

Бушевать буря второго уровня будет до самой глубокой ночи.

Дальнейшие пять дней будут не менее опасными, потому что буря хоть и станет слабее, опустившись до первого уровня, но ее сила сохранится до четверга.

Пройдет она так же быстро, как и наступит.

Влияние бури на людей и способы защиты

В первый день трудно будет только тем, кто страдает от хронических заболеваний и тем, кто может отнести себя к метеочувствительным людям. Могут начаться головные боли и ломка в костях уже в середине дня. Резкая усталость может лишить вас сил и желания работать. Единственное, что хорошо, так это то, что 23 апреля — воскресенье, поэтому работать будут немногие.

Чтобы спастись от проблем в первый день бури, вам потребуется медикаментозная поддержка, а также отказ от алкоголя. В субботу лучше лечь спать пораньше, чтобы выспаться и начать день с хорошим настроением.

Избегайте конфликтных ситуаций, сохраняя позитивные мысли. Ссоры и недопонимания могут разрастись до серьезных конфликтов.

Отдохните как следует в воскресенье, оградив себя от любой работы. Вечером снова ложитесь спать пораньше, приняв контрастный душ или ванну. В последующие дни вам будет все труднее и труднее сохранять такой баланс и позитивный настрой, но если вы постараетесь, то буря заденет вас минимально.

27 апреля или даже 26-го числа организм уже привыкнет к такому режиму и условиям, так что трудно будет лишь в первые три дня бури.

Занимайтесь любимыми делами и не пускайте негатив в свою жизнь. Вирусные программы и неуверенность обретут силу, поэтому думайте о хорошем.

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