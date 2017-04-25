Врачи связали возраст матерей и детскую смертность

На первом году жизни стало умирать больше детей, об этом заявили аналитики из Великобритании, которые заметили тенденцию к росту детской смертности, начиная с 2003 года. Тревожный показатель увеличивающейся младенческой смертности ученые связывают с фактором позднего материнства.

Уровень рождаемости среди женщин старше 40 лет в настоящее время вырос более чем в 3 раза с начала 1980-х годов, но такое откладывание родов связано с повышенным риском для младенцев, высказались исследователи. Как сообщил журнал «Вестник Здоровья»,

они заявили, что количество детей, которые умирают на первом году жизни, впервые увеличилось с 2003 года из-за роста числа «пожилых» матерей».

По словам ученых, женщины все чаще оказываются склонны рожать в более позднем возрасте: статистика показывает, что в наши дни женщины на пятом десятке лет рожают детей с большей вероятностью, чем юные девушки.

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Склонность к поздним родам обусловливается желанием женщин получить образование и надежную работу, а также растущей стоимостью жилья и нестабильностью партнерских отношений,

отмечают специалисты.

Но опять же цифры показывают, что со стремлением женщин откладывать вопрос о беременности и деторождении на потом коррелирует рост показателей детской смертности.

«Последние данные показывают, что в 2014 году общее число детей, не доживших до своего первого дня рождения, было равно 1 младенцу на каждую 1000 детей, тогда как в 2015 году это число выросло до 3,7 на 1000 детей.

Общий показатель младенческой смертности среди детей, рожденных от матерей в возрасте старше 40 лет, в 2015 году составил 4,5 ребенка на каждую 1000 детей»,

- поделились авторы исследования.

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