Новый тренд в рефракционной лазерной микрохирургии: ставка на точность и прогнозируемость

Мы пригласили на интервью интереснейшего собеседника, врача-офтальмолога первой категории хирургического отделения клиники «Новое зрение», кандидата медицинских наук Павла Завадского.

- Павел Чеславович, лазерная коррекция зрения выполняется уже более 15 лет. Что нового появилось в лазерной микрохирургии?

- Я бы выделил несколько позиций. Во-первых, усовершенствовались протоколы диагностики и само диагностическое оборудование. Нам стала доступна информация о многих параметрах человеческого глаза, которые влияют на результаты лечения, но ранее были не известны. Во-вторых, новое поколение эксимерных лазеров – быстрых, надежных, безопасных в воздействии на ткани глаза. В-третьих, в достижении поставленных целей лазерная коррекция стала еще более предсказуемой.

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- Что важнее в лазерной коррекции зрения: техническая часть или интеллектуальная?

- Я не могу однозначно ответить на этот вопрос. В лазерной коррекции зрения – важно все. Только на современном оборудовании можно узнать о всех особенностях глаза пациента, ведь мы и наши глаза очень индивидуальны. Только имея достаточное количество данных можно подготовить план операции. И, наконец, только на современных лазерах можно этот план реализовать. При всем этом любой рефракционных хирург вам скажет, что лазерная коррекция зрения более, чем на половину, «выполняется» еще до первого шага пациента в операционную: при определении тактики лечения в каждом конкретном случае. Для обывателя наши глаза во многом похожи, но для офтальмохирурга – глаза пациента уникальны.

- Следуя вашей логике, получается, что идеальный результат может быть достигнут врачом только при условии грамотного планирования операции?

- Да, я в этом не сомневаюсь. Если мы ставим цель достигнуть стабильный максимальный результат – мы непременно должны учесть все, влияющие на него факторы. Но наш мозг устроен так, что мы не можем «взвесить» эти факторы в совокупности. Это под силу только компьютеру. И мы стали активно работать над этой темой несколько лет назад. Наша база данных пациентов, выполнивших лазерную коррекцию зрения пополнялась годами. Это десятки тысяч операций!

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Мы обратили внимание на новый тренд в медицине – использование технологий искусственного интеллекта. Почему онкологи могут уже сейчас прогнозировать течение заболевания, а мы этого еще не использовали ранее и продолжали использовать индивидуализированные номограммы и во многом полагаться на собственный опыт? И решение нами было найдено – мы объединили весь наш опыт в одном программном алгоритме, который учитывает всю доступную и важную информацию о пациенте на этапе планирования операции.

- Используется ли это уже сейчас в вашей практике?

- Более того, я уже считаю это эталоном в рефракционной лазерной хирургии. Методика SportLife – это выбор лидеров, людей требующих максимально качественное зрение, его восстановление в кратчайшие сроки. Кому бы вы доверили ваше зрение: новому диагностическому оборудованию? А может лазеру? Или врачу, но без современного оборудования и с недостаточным опытом? Нет, нет, и нет! Я уверен, вы меня поддержите, доверить свое зрение можно только врачу, который будет выполнять операции на основании всех доступных параметров глаза перед операцией, с использованием программного моделирования исходов операции с использованием новейшего эксимерного лазера. Не удивительно, что при совершенстве современного оборудования, ставка делается именно на «интеллектуально нагруженную» часть операции – ее планированию.