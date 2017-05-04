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Аромат розмарина способствует укреплению когнитивных способностей человека, особенно — памяти. Об этом заявили ученые Нортумбрийского университета по итогам серии тестов с участием добровольцев.

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Как выяснилось, люди, выполнявшие задания в комнате с ароматом розмарина, улучшили показатели результатов тестирования памяти с 5% до 7%.

Запах розмарина улучшает память как взрослых, так и детей. Уровень воздействия аромата на каждого человека отличается, а на некоторых людей запах не влияет вообще, отметили исследователи.

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Возможно, ароматы влияют на электрическую активность в мозге, предполагают ученые.

Запахи влияют на нейротрансмиттеры (гормоны в головном мозге, передающие информацию от одного нейрона другому), связанные с памятью, передает ВВС.

Ранее сообщалось, что лаванда помогает школьникам лучше учиться, а также способствует доверительным отношениям в семье.

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