Ученые рассказали, когда появятся беременные мужчины

По словам специалистов, за исключением некоторых сложностей это вполне реально.

Президент Американского общества репродуктивной медицины Ричард Полсон рассказал, когда появятся мужчины, которые смогут самостоятельно рожать детей, передает The Independent.

«Вы сможете сделать это уже завтра. Есть некоторые затруднения, но я не вижу серьезных проблем, которые сделали бы данную процедуру невозможной»,

- отметил он.

По словам Полсона, для беременности мужчины требуется пересадка матки, а также курс гормональной терапии.

Правда, по его словам, при появлении ребенка на свет необходимо будет сделать кесарево сечение, что связано с особенностями анатомии мужского таза.

В настоящее время известно, что было проведено девять успешных операций по пересадке матки. Однако все разы она трансплантировалась женщинам.